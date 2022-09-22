«عامر جروب» تعرض أحدث مشروعاتها في معرض «سيتي سكيب» العقاري 2022

تشارك شركة عامر جروب في معرض سيتي سكيب بـ 14 مشروعا من مشروعات الشركة للتواصل مع عملائها بشكل مباشر خلال فترة المعرض من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وقامت الشركة بالتعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية في مصر والشرق الأوسط لوضع تصميمات جديدة تليق باسم وتاريخ عامر جروب ومشروعاتها الكبيرة المنتشرة في ربوع مصر.

كما تطبق الشركة استراتيجية جديدة تركز بشكل أساسي على الاستثمار والتطوير العقاري وتتوسع منتجعات بورتو في محافظات مصر حتي أصبحت من أهم المشروعات السياحية و السكنية على المستوى الإقليمي. فأصبحت الاختيار الأمثل للعائلة المصرية.

وتتميز مشروعات الشركة بخدمات متنوعة فنجد وحدات بخدمات فندقية في ماريوت ريزيدانس هليوبوليس، و مكاتب ادارية وبنوك بالعاصمة الادارية الجديدة، وفيلات على أعلى فيو للبحر في العين السخنة، مجتمعات سكنية متكاملة في بورسعيد والمنيا، ووحدات ساحلية في الساحل الشمالي، و مجتمع سكني ساحلي في مطروح ومدارس عالمية واندية رياضية ومطاعم وكافيهات علي أعلي مستوي، وهو ما يجعلنا نقدم للعميل خدمات متكاملة تتماشي مع كافة احتيجات عملاؤنا.

وأكد الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة عامر جروب أن أحد أهم مرتكزات القوة في الشركة هو تعمير وخلق مناطق جديدة كما حدث عندما كنا من أوائل من ذهبوا لمنطقة العين السخنة ونجحنا في إنشاء بورتو السخنة أكبر مشروع في المنطقة.

منافسة شرسة بين مختلف الشركات العقارية خلال معرض سيتي سكيب

و يشهدالمعرض منافسة قوية بين مختلف الشركات العقارية، التي تحرص على التواجد وعرض المشروعات، وهو ما يبرز حجم التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية مؤخرا، في ظل خطتها للتوسع وإنعاش السوق العقاري، ونحن بدورنا نحرص على تقديم خدمات و مشاريع تتناسب مع مختلف فئات العملاء، وتساهم في سد تلبية احتياجات السوق المتزايدة.

واستكمل الدكتور حسني هاني عمر أن مشروع ماريوت هليوبوليس ريزيدانس شراكة استراتيجية مع شركة ماريوت إنترناشيونال، باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، لإدارة وتشغيل مشروع شقق سكنية بالقاهرة، على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع، ويقع في قلب شارع الثورة بمصر الجديدة، على بعد دقائق قليلة من مطار القاهرة الدولي وميدان روكسي والكربة، ويضم المشروع 8 أبراج بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 250 ألف متر مربع، وأكثر من 1300 وحدة سكنية فاخرة يتم تسليمها على مرحلتين، من المقرر تشغيل أولها في عام 2024.

كما يتم العمل علي قدم وساق في مشروعي بورتو سعيد وبورتو المنيا للانتهاء من المراحل المطروحة منهما ويقع بورتو المنيا علي مساحة 56 فدانًا هو مشروع عمراني في المنيا و الذى سيُمثل طفرة عقارية غير مسبوقة فى صعيد مصر، كما قامت الشركة في العام المنقضي 2021 الانتهاء من تسليم عدد كبير من عملائها لوحداتهم بمشروع بورتو سعيد المتضمن 2500 وحدة سكنية، وذلك قبل موعد تسليمها، وفي زمن قياسي لم يتجاوز 18 شهراً تقريباً.

وبدأت الشركة في إنجاز باقي الوحدات بالتزامن مع ما تبقى من المشروع، ويقع منتجع بورتو سعيد فى غرب مدينة بورسعيد في منطقة الديبة، ويمتاز موقعه بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كأول مدينة سكنية تقام بمعايير عالمية بخدمات فندقية على شاطئ البحر مباشرة، على مساحة 100 فدان، كما يضم المشروع نادي بورتو الرياضي ببورسعيد ” Porto Sporting Club ” وهو نادي رياضي اجتماعي.

وعن مشروع سنترال كابيتال في العاصمة الإدارية أضاف أنه مشروع تجاري يقام بشراكة استراتيجية بين عامر جروب وشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية بالعاصمة الإدارية وهو من أفضل المشروعات التي تقع في حي الأعمال بالعاصمة الإدارية وتسعى عامر جروب من خلال مشروعاتها إلى تقديم نموذج جديد وفريد للمدن العصرية المتكاملة التي تحتوي على كافة متطلبات العملاء بما يضمن لهم أعلى درجات الرفاهية والراحة لتصبح بمثابة صرح حضاري وحالة فريدة.