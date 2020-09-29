عقـــارات

«عامر جروب» تطلب زيادة مساحة مشروع المنيا الجديدة

ليصل إلى 57 فداناً بغرض إقامة «عمرانى متكامل»
شريف عمر 8:15 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 8:15 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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تعتزم شركة عامر للتنمية السياحية التابعة لـ«عامر جروب» التقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة مساحة الأرض التى حصلت عليها فى مدينة المنيا الجديدة لتبلغ نحو 57 فداناً، تخصص لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وكانت الهيئة قد وافقت مؤخراً على تخصيص 45 فداناً لصالح الشركة بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه، سددت منها «عامر جروب» نحو %30.

وأضافت مصادر مقربة من الملف إن «عامر جروب» استلمت الأرض بالفعل وبدأت الأعمال الإنشائية لإقامة مشروع عمرانى متكامل، يتضمن وحدات سكنية وأنشطة ترفيهية وسياحية وفندقية.

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وأشارت المصادر لـ«المال» إلى أن الشركة أعادت دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، ورأت زيادة مساحة الأرض لتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعها العمرانى، بجانب استغلال الاهتمام الاستثمارى بالمشروعات العقارية والتجارية فى مدينة المنيا الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة كانت ترغب منذ فترة فى الحصول على 110 أفدنة فى المنيا الجديدة، لكنها صرفت النظر عن تلك المساحة وطالبت بخفضها، وتراوح تسعير المتر حينها قرب 1132 جنيهاً، موضحة أن الطلب الأخير لـ«عامر جروب» ما زال فى مراحله الأولية.

فى سياق متصل، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستعقد قريباً جلسة مفاضلة بين أكثر من شركة تطوير عقارى تتنافس لاقتناص نحو 90.300 متر مربع – تعادل 22 فداناً، لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على الأرض.

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وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن قطعة الأرض تقع قرب مركز المدينة، ولاقت اهتماماً استثمارياً من شركات ترغب فى التواجد لأول مرة بمدن الصعيد الجديدة، بجانب شركات أخرى مملوكة لمستثمرين من الوجه القبلى، وسيتم تحديد الشركة الفائزة وفقاً لآلية التخصيص الفورى المباشر.

وقال إن مدينة المنيا الجديدة شهدت تخصيص عدة أراض لصالح شركات تطوير عقارى، منها عامر جروب، وأرضك للتطوير العقارى، وحصلت الأخيرة على قرار بتخصيص 310 أفدنة لإقامة مشروع عمرانى، فى حين تم تخصيص قطعة أرض لشركة نادى وادى دجلة الرياضى.

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وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة المنيا الجديدة نحو 31 ألف فدان، منها كتلة عمرانية بنحو 6509 أفدنة، وتتجاوز حجم الاستثمارات بالمدينة 5.2 مليار جنيه، منها 2.6 مليار فى قطاع الإسكان، و304.6 مليون للخدمات، و2.3 مليون للمرافق، و45.6 مليون للزراعة
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بقلم شريف عمر

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