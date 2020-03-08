عامر جروب تطلب تخفيض مساحة مشروع سياحى بالمنيا الجديدة إلى 40 فدانا

أعلنت مجموعة عامر جروب القابضة عن مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخفيض المساحة المطلوبة لمشروعها السياحى الجديد بمدينة المنيا الجديدة من 110 إلى 40 فدانا .

وقالت عامر جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد إن شركتها التابعة ” عامر للتنمية السياحية ” خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية ومازالت فى انتظار الرد .

وخاطبت عامر للتنمية السياحية فى أكتوبر الماضى جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة لإقامة مشروع سياحى بها.

وقالت عامر جروب فى إفصاح للبورصة 20 أكتوبر الماضى إن شركة عامر للتنمية السياحية خاطبت الجهاز ومازالت فى انتظار الرد لاستكمال الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

عامر جروب تتفاوض على زيادة مساحة مشروع مماثل بمدينة سوهاج الجديدة

وتتفاوض عامر جروب منذ شهور مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة مساحة قطعة أرض طلبت تخصيصها بمدينة سوهاج الجديدة من 36 فدانا إلى 50 فدانا.

وذكرت الشركة فى ديسمبر الماضى أنها مازالت تتفاوض على مساحة وسعر قطعة أرض التى طلبت تخصيصها من هيئة المجتمعات بمدينة سوهاج الجديدة.

وأضافت فى إفصاح مرسل للبورصة 31 ديسمبر الماضى أن شركتها التابعة عامر للتنمية السياحية تسلمت من جهاز مدينة سوهاج الجديدة ما يفيد بأن الموقع المقترح لقطعة الأرض المراد تخصيصها يقع بمنطقة خدمات (2) بمنطقة النخيل.

وتابعت عامر جروب أن مساحة تلك الأرض المشار إليها حوالى 51.5 فدان، وهى مساحة تحت العجز والزيادة، ومازالت تحت التفاوض من حيث السعر والمساحة وشروط السداد.

وأشارت عامر جروب إلى أن السعر التقريبى للمتر بهذه المنطقة هو 1085 جنيها، مؤكدة أنها لم تصل إلى صورة نهائية للاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية حتى تاريخه.

فندق بورسعيد ومشروع بورتو هليوبوليس..مشروعات افتتحتها المجموعة العام الماضي

وأعلنت عامر جروب فى 10 أكتوبر الماضى عن افتتاح شركة عامر للتنمية السياحية، المرحلة الأولى من فندق بورسعيد خمس نجوم بسعة 80 غرفة.

وأضافت الشركة أن هذا الفندق يضاف إلى فنادق المجموعة ببورسعيد، والتى تتطلع إلى خدمة المدينة بما تشهده من تطور حركة الاستثمارات في الاكتشافات البترولية، خاصة بعد الافتتاح الرسمى لمحور 30 يونيو.

كما أعلنت الشركة فى نفس التوقيت عن فتح باب الحجز فى مشروع “بيكاديلى هليوبوليس” بعد تغيير اسمه إلى “بورتو هليوبوليس“.

وقالت الشركة إن هذا المشروع يقع بحى مصر الجديدة على مساحة 27 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا.

عامر جروب توضح الموقف من مشروعين بالعين والسخنة وشرم الشيخ

وقالت مجموعة عامر جروب فى وقت سابق، إن مشروع “سانتورينى” بالعين السخنة لايزال فى مرحلة استصدار التراخيص، وسيتم تنفيذه بالمشاركة مع مجموعة “بورتو جروب”.

وأعلنت المجموعة فى مايو الماضى عن عدم التوصل لاتفاق مبدئى مع شركة المنتزه التابعة للقابضة السياحية بخصوص مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ.

ويتعلق المشروع بتطوير مشروع أرض رأس جميلة بشرم الشيخ بمساحة 800 ألف متر مربع، عن طريق بناء 50% فنادق والباقى وحدات تجارية.

وقالت المجموعة فى إفصاح سابق للبورصة، إن هذا المشروع أعلنت عنه شركة المنتزه التابعة للقابضة السياحية، وكان العرض المقدم من إحدى الشركات التابعة، هو الأعلى سعرًا لكنها لم تتوصل إلى أى اتفاق لوجود اختلاف فى وجهات النظر بين الشركتين فى أمور تعاقدية عدة.

وحصلت مجموعتا عامر وبورتو جروب، فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 38.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.