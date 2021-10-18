أفصحت مجموعة عامر جروب القابضة، اليوم الإثنين، عن شراء 1.9 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة لشراء كمية كبيرة خلال ثلاثة أشهر.

وأقرت عامر جروب القابضة فى 10 أكتوبر الجارى خطة شاملة لشراء كمية من أسهم الخزينة فى حدود 10% من إجمالى الأسهم، ونفذت الشركة عملية على 1.3 مليون سهم بجلسة الخميس الماضى.

وقالت المجموعة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن عمليات شراء هذه الكمية ستجرى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 12 اكتوبر وتنتهى 11 يناير القادم.

وفوضت المجموعة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب (سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى ) باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات الشراء .

ولجأت عشرات الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضي بكميات كبيرة في إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية، لهم في مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال في أغلب دول العالم.

عامر جروب تتعهد بعدم السماح للمساهمين الرئيسين بالانخراط فى البيع

سندات توريق

وتعهدت الشركة بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة من بيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة، كما تعهدت بالإفصاح الدوري عن حجم عمليات الشراء يوميا.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.

وشملت الشركات المشترية لأسهم الخزينة خلال الفترة الماضية ،جى بى أوتو ، حديد عز،الشرقية للدخان، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان، سبيد ميديكال، وآخرون.

تضاعف أرباح المجموعة خمس مرات إلى 176 مليون جنيه

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للمجموعة، تضاعف صافى أرباحها أكثر من خمس مرات خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 19 أغسطس الماضى، ارتفاع صافى الربح إلى 176 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 27.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بإيرادات بنحو 690.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2020.

كما زادت تكاليف الشركة إلى 630.8 مليون خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 404.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم لمساهمى الشركة القابضة إلى 0.0192 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.0006 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى الربح إلى 26.1 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بصافى ربح قدره 41.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج أعمال ربعية سابقة تضاعف أرباح المجموعة أكثر من 18 مرة (1870%) خلال الربع الأول المنتهي مارس 2020 لتسجل 210 ملايين جنيه تقريبًا، مقارنة بنحو 10.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وسجلت إيرادات الشركة قفزة هائلة إلى أكثر من مليار جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 303 ملايين جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأعلنت عامر جروب فى 23 سبتمبر الماضى عن حصول شركتها التابعة” تروبيكانا للمشروعات” على حق العلامة التجارية لسلسة مطاعم ،” استوديو مصر”،”كوفتشينو”،”كارينوز” التابعة لشركة أوليف ترى للمقاولات.

وتشتهر مجموعة عامر جروب بسلسة مطاعم تحمل أسماء تجارية عديدة أبرزها “ماما“، “حلقة السمك” وكبابجى استوديو مصر، وتشيليز، وفقا للموقع الإلكتروني للمجموعة.

وتنتشر فروع هذه المطاعم في مناطق عديدة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والعين السخنة وشرم الشيخ والغردقة إضافة إلى الفروع المنتشرة بمشروعاتها السياحية.