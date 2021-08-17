«عامر جروب» تسند إدارة مشروع بورتو هليوبوليس إلى مجموعة ماريوت العالمية

عامر جروب القابضة تفصح عن إسناد مشروع بورتو هليوبوليس إلى شركة عالمية

أفصحت عامر جروب القابضة، اليوم الثلاثاء، عن إسناد إدارة مشروع بورتو هليوبوليس إلى مجموعة ماريوت العالمية المتخصصة فى مجال الإدارة الفندقية. وقالت عامر جروب، فى بيان للبورصة المصرية، إن توقيع التعاقد مع ماريوت العالمية جرى من خلال شركتها التابعة دلمار للتنمية السياحية.

ويتضمن الاتفاق قيام مجموعة ماريوت بإدارة المشروع وفقًا للقواعد العالمية، مع إعادة تسمية المشروع باسم جديد “ماريوت ريزيدنس هليوبوليس”.

ويجرى حاليًّا عمل بعض التعديلات الفنية والهندسية اللازمة على التشيبطات الداخلية والخارجية للمشروع مع بيوت خبرة عالمية ليتلائم مع قواعد مجموعة ماريوت.

ويقع المشروع في شارع الثورة (أحد أهم شوارع مدينة مصر الجديدة)، ويضم مخطط المشروع 1300 وحدة فاخرة، ومن المقرر طرح تلك الوحدات للبيع أمام الجمهور قريبًا.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3.5 مليار جنيه، ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى منه، خلال أربع سنوات، من خلال شركة دلمار للتنمية السياحية.

عامر جروب تبدأ مشروعين بالمنيا وبورسعيد بتكلفة 7.7 مليار جنيه

وبدأت المجموعة مشروعين جديدين فى محافظتى بورسعيد والمنيا بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.7 مليار جنيه تقريبًا (5 مليارات للأول و2.7 مليار للثانى)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 28 مارس الماضى.

واشترت المجموعة، فى (27 ديسمبر الماضى)، قطعة أرض بمساحة 56 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى في صعيد مصر “بورتو المنيا”، بقيمة إجمالية قدرها 388 مليون جنيه تقريبًا.

وأشارت عامر جروب، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إلى انتهاء الرسوم الهندسية الخاصة بهذا المشروع الذى سيُمثل طفرة عقارية غير مسبوقة فى إقليم صعيد مصر، على حد تعبيرها.

ودخلت عامر جروب مفاوضات، منذ العام الماضى، للحصول على قطعتى أرض لإنشاء مشروعين، إحداهما فى مدينة سوهاج الجديدة، والأخرى فى مدينة المنيا الجديدة.

وصرفت المجموعة النظر، فى وقت لاحق (22 سبتمبر الماضى)، عن الاستمرار فى خطة مشروع مدينة سوهاج الجديدة، وأكدت الاكتفاء بمشروع المنيا.

عامر تنفذ مشروعًا فى العاصمة الإدارية لصالح الغير

وحصلت عامر جروب، فى 17 ديسمبر الماضى، على موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لبدء مشروع إنشاء مبنى إدارى لصالح شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

وقالت المجموعة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن شركة الجيزة للتنمية العقارية حصلت على عدم ممانعة من العاصمة الإدارية لإبرام عقد إنشاء مبنى إدارى بالحى المالى.

وأفصحت المجموعة، فى أكتوبر الماضى، عن توقيع شركتها التابعة عامر للتنمية السياحية عقد تطوير قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة فدان وألف متر مخصصة لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

ونوهت عامر جروب آنذاك بأن تنفيذ عقد التطوير من عدمه مرهون بموافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقالت المجموعة إذا لم توافق شركة العاصمة فسيعتبر العقد منتهيًا وغير منتج لأي آثار أو التزامات، وفقًا لإفصاح سابق بتاريخ 21 اكتوبر الماضى.

وأفصحت المجموعة، في أكتوبر الماضى، عن قيام شركتها التابعة (دلمار للتنمية السياحية) بتوقيع عقد قرض مع البنك الأهلى المتحد بقيمة 450 مليون جنيه.

وقالت المجموعة، فى إفصاح، للبورصة (15 أكتوبر الماضى)، إن هذا القرض يستهدف تمويل مشروع بورتو هليوبوليس، وهو أول كومباوند سكنى متكامل فى منطقة مصر الجديدة.

وتبلغ مساحة المشروع 27 ألف متر مربع، ويقع بموقع متميز يطل مباشرة على شارع الثورة بمصر الجديدة.

وأفصحت المجموعة، فى نهاية ديسمبر الماضى، عن توقيع أربع شركات تابعة لها عقود حوالة مع شركة المجموعة المالية للتوريق لإصدار سندات بقيمة 607 ملايين جنيه.

تضاعف أرباح الشركة أكثر من 18 مرة خلال ثلاثة أشهر

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وأظهر أحدث نتائج أعمال ربعية للمجموعة تضاعف صافي أرباحها أكثر من 18 مرة (1870%) خلال الربع الأول المنتهي مارس 2020 لتسجل 210 ملايين جنيه تقريبًا، مقارنة بنحو 10.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت النتائج قفزة هائلة فى إيرادات الشركة إلى أكثر من مليار جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 303 ملايين جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة أيضًا إلى 489.8 مليون جنيه، خلال الربع المذكور، مقارنة بتكاليف بلغت 165.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز نصيب السهم من الأرباح إلى 0.095 جنيه للسهم، بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.0023 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للمجموعة تراجع صافى أرباحها 25.5 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 56.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.38 مليار جنيه، خلال 2020، مقارنة بإيرادات قدرها 1.49 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وحصلت المجموعتان (بورتو- عامر) فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

وقسمت فاكت للاستشارات المبلغ بين عامر جروب، بورتو جروب، بنسبتيْ 29.1%، و70.9% على التوالى، بما يعني أن نصيب عامر سيصل إلى 15 مليون دولار تقريبًا، بينما يصل نصيب بورتو إلى 36.6 مليون دولار.

وقالت “فاكت” إن مبلغ التعويض المقتسم يصل إلى 51.6 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التعويض السنوى منذ إيداع طلب التحكيم فى أكتوبر 2014.

وشرعت المجموعتان، منذ يوليو الماضى، فى استيفاء إجراءات تحصيل مبلغ التحكيم الدولى، إلا أن بعض الصعوبات ما زالت تعترضها.