«عامر جروب» تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه في مشروعها بورتو سعيد خلال عامين

أكد الدكتور حسني عمر رئيس القطاع العقاري لشركة عامر جروب ، أن الشركة تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه في مشروعها بورتو سعيد خلال عامين.

جاءت تصريحات عمر، خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة اليوم بمشروعها ببورسعيد فى إطار افتتاحها لنادي المشروع.

وأشار إلى انتهاء المجموعه من إنشاء 2500 وحدة من مشروع بورتو سعيد من إجمالى 4450 وحدة، بجانب تسليم 700 وحدة لأصحابها بشكل متكامل.

ولفت عمر إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 2.5 مليار جنيه، مؤكدا أنه من المستهدف أن تصل إلى 5 مليارات جنيه باستكمال المشروع خلال عامين

وقال إن المجموعه تحتفل اليوم بافتتاح نادي بورتو سعيد الرياضي الذي يعد أول نادي خاص ببورسعيد .

وأوضح أن المجموعة تستهدف إقامة حياة متكامل فى ضوء توجهات الدولة بتطوير منطقة غرب بورسعيد وتحويلها لمنطقة سياحية.

وقال إن المجموعه ترى فى بورسعيد سوقا اقتصاديا واعدا لضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعها الفريد الذي يقع على مساحة 95 فدانا على شاطئ البحر المتوسط ويشمل 4450 وحده سكنية وفندق خمسة نجوم بسعة 200 غرفة.