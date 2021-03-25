«عامر جروب» تستعد لتنفيذ مشروع «بورتو المنيا الجديدة» بمساحة 90 فدانا

تعتزم مجموعة شركات عامر جروب تنفيذ أحدث مشروعاتها بمدينة المنيا الجديدة (عروس الصعيد) ضمن سلسة مشروعات بورتو السياحية وذلك على مساحة 90 فدانا.

وذلك وفقا لما أكده الدكتور حسني عمر، رئيس القطاع العقاري بالشركة، لافتا إلى أن مشروع بورتو المنيا يطل كيلو متر على نهر النيل، ومن المزمع أن تبلغ عدد وحداته السكنية السياحية 2500 وحدة، ويجرى حاليا إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية.

وقال إن استراتيجية المجموعة تستهدف تحقيق مجتمعات جديدة متكاملة الخدمات تتميز بالتطور والرقي والارتقاء بالمستوى السياحى والخدمى للمدن الجديدة.

ونفى الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري بالمجموعة ردا على سؤال للمال تأثر مشروعات مجموعة عامر جروب بجائحة كورونا، لافتا إلى زيادة معدلات التشغيل وساعات العمل بالمشروعات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس التاجي، نظرا لالتزام المجموعة بمواعيد تسليم وحدات مشروعاتها لعملائها ملاك الوحدات بتلك المشروعات.

وأشار إلى أن هذا الالتزام جعلنا تنجح فى الانتهاء من إنشاء 2500 وحدة بمشروع بورتو سعيد وتسليم عدد كبير من الوحدات قبل موعد تسليمها الفعلى فى زمن قياسي لم يتعد 18 شهر من اجمالى 4450 وحدة تمثل كل وحدات المشروع.

وتابع أن المجموعة تسعى خلال المرحله القادمة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى مشروعاتها لتصل إلى كل ربوع مصر لخلق مجتمعات جديده متكاملة الخدمات ومتطورة.

جاءت تصريحات عمر فى إطار فعاليات المؤتمر الذي عقدته المجموعة بمقر مشروعها بورتو سعيد غرب محافظة بورسعيد للإعلان عن أحدث المشروعات التى تعتزم تنفيذها وافتتاح أول ناد رياضي خاص.

يذكر أن شركة عامر جروب واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقاري فى مصر والشرق الأوسط تقدم من خلالها نمط جديد للمجتمعات الجديدة وأرقى مستويات العامة للمنتجعات السكنية السياحية.