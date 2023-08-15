عامر جروب تحقق 1.5 مليار جنية مبيعات في النصف الأول من 2023‎

أعلنت مجموعة شركات عامر جروب عن القوائم المالية المجمعة في 30 / 6 / 2023 محققة أرقام متميزة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها علي الجميع، ووسط كل هذه التحديات حققت المجموعة نمو متميز في كافة قطاعاتها.

وقد أكد الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب أن الشركة حققت مبيعات خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه مصرى مدعومة من مبيعات القطاع العقاري الذي حقق 1.4 مليار جنيه مصرى وبلغت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 مبلغ 652 مليون جنيه مصرى مقارنة بـ 616 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام 2022 وحقق القطاع الاستثمار العقاري أعلي نسبة من الإيرادات بلغت 84% من أجمالي الإيرادات وحقق قطاع المطاعم نسبة 12% من أجمالي الإيرادات بينما حققت الأنشطة الأخرى أجمالي 4% وبلغت إيرادات القطاع الاستثماري خلال النصف الأول من عام 2023 مبلغ 548 مليون جنيه مصرى وذلك في مشروعات بورتو سعيد وبورتو جولف وبورتو مطروح بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من 2022 .

وأستكمل الدكتور حسني هاني قائلا أن إيرادات قطاع المطاعم خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت 75 مليون جنيه مصرى وايرادات قطاع الفنادق حوالي 18 مليون جنيه مصرى وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 27 مليون جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 8% عن نفس الفترة من عام 2022 وأن الإدارة نجحت مؤخرا في تسليم 147 وحدة في مشروعات بورتو سعيد وجولف بورتو السخنة وبورتو مطروح وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب تم البدء في أعمال الحفر والأعمال الخرسانية الخاصة بتطوير مشروع لامونتانيا وهو عبارة عن قطعة أرض مساحتها 45 الف متر علي مساحة بنائية تقدر بحوالي 18 الف متر مربع بجولف بورتو السخنة تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع 250 مليون جنيه مصرى وهي عبارة عن 160 فيلا ويتكون المشروع من ثلاث مصاطب كما تم البدء في مشروع اب هاي علي مساحة 100 الف متر مربع بجولف السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 200 مليون جنيه مصري. وتسير الاعمال الإنشائية بشكل متميز في مشروعات المنيا، بورسعيد، والعاصمة الادارية. وتقوم المجموعة بتسليم وحداتها قبل الموعد المحدد