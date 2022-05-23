«عامر جروب» تحقق مليارًا و396 مليون جنيه مبيعات تعاقدية في الربع الأول

أعلنت شركة عامر جروب تقرير أداء نتائج الأعمال وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة في 31 مارس المنقضي وحققت الشركة إنجازت متميزة، حيث حقق القطاع العقاري ارتفاعا في المبيعات التعاقدية خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 53% بلغت مليارًا و396 مليون جنيه مقارنة بـ220 مليون جنيه في 31 مارس 2021.

وأكد التقرير أنه تم البدء في أعمال الخرسانات الخاصة بتطوير قطعة أرض مساحتها 4495 متر على مساحة بنائية 15710 مترا بالعاصمة الإدارية تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ 250 مليون جنيه مصري ويتكون من ثلاثة أدوار جراجات متكررة ودور أرضي وسبعة أدوار متكررة بعدد وحدات 180 وحدة.

كما أكد أنه جار استكمال التسليم الفعلي لباقي وحدات بورتو سعيد المباعة وجار تنفيذ حوالي 700 وحدة سكنية كمرحلة ثانية، وجار التعاقد والتشغيل لمول تجاري علي مساحة 9800 متر وأن مشروع بورتو المنيا بدأت الأعمال الخرسانية فيه لبعض المباني.

يقع المشروع علي مساحة 250000 متر لصالح شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات المجموعة وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.7 مليار جنيه ومن المزمع أن تصل وحدات المشروع السكنية 2500 وحدة سكنية.

وأضاف التقرير أنه تم تحويل جزء من مشروع ماريوت ريزيدنس هليوبوليس إلى نشاط تجاري وتم البدء في الأعمال الخرسانية لصالح شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات عامر جروب حيث يقع المشروع على 27 ألف متر في شارع الثورة بمصر الجديدة.

يضم 1300 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب بتكلفة حوالي 3.5 مليار جنيه مصري وتم التعاقد مع أكبر بيوت الخبرة العالمية لعمل التصميمات الداخلية والخارجية بما يتماشى مع فخامة وعصرية شركة ماريوت العالمية.

واستطرد التقرير موقف نادي الإجازات مؤكدا أنه تم طرح وافتتاح مرحلة جديدة رويال فيلا داخل منتجع ساوث بيتش بإجمالي مبيعات متوقعة 382 مليون جنية تم الانتهاء من مبيعات نصف المرحلة تقريبا كما.

وفي قطاع الأندية تم طرح المرحلة الثانية من نادي بورتو الرياضي بمناسبة افتتاح حمام سباحة اوليمبي والإنجازات الكثيرة التي حققها النادي في وقت قياسي والذي تبلغ مساحته 25 الف متر مربع تقريبا.

في قطاع المطاعم أكد التقرير أنه جاري الإعداد لافتتاح مطعم تشيليز بالشيخ زايد ومطعم تشيليز بالتجمع الخامس.

يذكر أن مؤشرات الأداء المالي أكدت أن إيرادات المجموعة في الربع الأول وصلت إلي 618 مليون جنيه وان قطاع الاستثمار العقاري حقق منها 80% وجاء نادي قطاع الإجازات 10% و قطاع المطاعم 5 % فيما حققت باقي الأنشطة حوالي 5 %.

وبلغت إيرادات قطاع الاستثمار العقاري 495 مليون جنيه في مشروعات بورسعيد ومارينا والسخنة ومطروح وبلغت إيرادات نادي الإجازات ” بورتو فاكيشن ” 66 مليون جنيه وايرادات قطاع المطاعم 35 مليون جنية.

وارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 20% حيث بلغت 12 مليون جنيه، وقد أكد الدكتور حسني هاني الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة تطمح في تحقيق أرقام ونسب غير مسبوقة هذا العام بفضل الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الشركة لتطوير جميع القطاعات.

وحققت الشركة هامش ربح بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات كما بلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية 5.2 مليار جنيه في 31 مارس 2022، مقارنة بـ 4.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 وتعكف على الانتهاء من تسليمها للاعتراف بها كإيرادات.