«عامر جروب» تحصل على جائزتين في «قمة مصر للأفضل» لدعم التنمية المجتمعية

نجحت شركة عامر جروب في الحصول على جائزتين في قمة مصر للأفضل في دورتها السابعة؛ تقديرًا لدورها الكبير في دعم القطاع العقاري والاقتصادي، وقد حصلت الشركة على جائزة الأفضل في المسئولية المجتمعية والاستدامة، باعتبارها شركة رائدة فى مجال المسئولية المجتمعية، كما حصلت على جائزة أفضل الشركات المُدرَجة في البورصة المصرية أداءً، وواحدة من الشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري تم الاختيار وفقًا للعديد من المؤشرات المالية والاقتصادية، منها الإيرادات، وصافي الأرباح، والقيمة السوقية، وإجمالي الأصول. وقد تسلَّم الجائزتين الدكتور حسني هاني عمر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وقال الدكتور حسني هاني عمر إن حصولنا على جائزة أفضل الشركات المُدرَجة في البورصة المصرية أداءً وواحدة من الشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري نجاح جديد يُضاف لنجاحات الشركة في ظل الإستراتيجيات الموضوعة وإطلاق مشروعات جديدة وتسليم وحدات في المشروعات القائمة والالتزام بالمواعيد المقررة لتأكيد قدرة الشركة على الاستمرارية والمنافسة في السوق المصرية.

وأضاف د. حسني هاني عمر أن الشركة تهتم بملف المسئولية المجتمعية؛ لإيمانها بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومشاركة الدولة في عمليات التنمية بالمجالات المختلفة،

مشيرًا إلى أن هذا النهج بدأته الشركة منذ بداية عملها في السوق المصرية، وكانت من أوائل الشركات التي اتجهت لتخصيص ثلث أسهمها لخدمة هذا الهدف وتوفير الإمكانيات المادية المناسبة لتمويل الأنشطة الخيرية المختلفة، مشددًا على أن “عامر جروب” مستمرة في أداء دورها بالمشاركة المجتمعية لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

وانطلقت القمة، هذا العام، تحت شعار “الجمهورية الجديدة- قصة الإنجاز والعمل”؛ احتفاء بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكُّنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى “الجمهورية الجديدة”،

التي ستمثل تغييرًا لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص في وحدة تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكل المؤشرات التنموية ودفع العمل للأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.