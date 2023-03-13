«عامر جروب» تتكبد خسائر مجمعة 195 مليون جنيه خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن عام 2022.
وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة عامر جروب تكبدها صافي خسائر بقيمة 195.16 مليون جنيه، خلال 2022، مقابل صافي أرباح بقيمة 83.21 مليون جنيه خلال 2021.
وتراجعت إجمالي ايرادات شركة عامر جروب بنحو 36.5%، في 2022 لتصل إلى 870.48 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال 2021.
واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة عامر جروب القابضة تفاقم صافي الخسائر إلى 46.33 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1.29 مليون جنيه عام 2021.