عامر جروب تتقدم بطلب للحصول على 30 فدان بسوهاج الجديدة

قالت أنها لم تتسلم اي مخاطبات من هيئة المجتمعات تفيد التصور النهائي بعد.

أعلنت شركة عامر جروب القابضة أن شركتها التابعة عامر للتنمية السياحية مطالبتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص ارض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 30 فدان لاقامة مشروع تطوير عقاري جديد.

وأكدت في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، أنها ما زالت في المرجل المدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص و السعر النهائي موضحة أنها لم تتسلم اي مخاطبات من الهيئة تفيد التصور النهائي بعد.

وقالت في وقت سابق إن نتائج أعمالها عن النصف الأول من العام الحالي شهدت انتعاشًا لإيرادات قطاعى الفنادق والمطاعم حيث ارتفعت إيرادات الفنادق خلال الربع الثانى من عام 2019، لتسجل 24.1 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 17.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2018.

وأضافت إن إيرادات قطاع المطاعم زادت هي الأخرى إلى 113 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من العام، مقارنة بنحو 1.5 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2018.

وسجلت عامر جروب صافى ربح قدره 74.7 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 92.9 مليون جنيه في 2017.

ووافق مجلس إدارة المجموعة فى يوليو الماضى، على تعيين هشام عرفات وزير النقل السابق رئيسًا لمجلس إدارة بدلًا من منصور عامر مؤسس الشركة، كما وافقت على تعيين هانى توفيق نائبًا لرئيس مجلس الإدارة–غير متفرغ.

وحصلت مجموعتا عامر وبورتو جروب، فى فبراير الماضى، على حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 38.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

وشمل الحكم 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي، مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حُكم له به.

وقالت عامر جروب، فى وقت سابق، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ما قضى به التحكيم الدولى فى نزاع مشروع “بورتو طرطوس” لصالح شركة عامر سوريا التابعة لها، مشيرة إلى أنها ستعكف مع الإدارة القانونية لاستبيان الحقوق الاقتصادية للمجموعة فى الحكم بعد الاطلاع على أسبابه وكل مفرداته.