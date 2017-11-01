عامر: تراجع متوقع فى عجز ميزان المدفوعات لـ8 مليارات دولار

سمر السيد:توقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تراجع عجز ميزان المدفوعات من 20 مليار دولار الى 8 مليار دولار خلال العام الجارى، ومن المقرر تمويل العجز من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى سجلت 8 مليار دولار هذا العام المالى الماضى "المنتهى فى 30يونيو 2017" بجانب استثمارات الصناديق الاجنب



سمر السيد:

توقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تراجع عجز ميزان المدفوعات من 20 مليار دولار الى 8 مليار دولار خلال العام الجارى، ومن المقرر تمويل العجز من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى سجلت 8 مليار دولار هذا العام المالى الماضى “المنتهى فى 30يونيو 2017” بجانب استثمارات الصناديق الاجنبية التى تتراوح بين 18 إلى 19 مليار دولار.

وقال فى كلمته بفعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن الأوضاع النقدية الحالية فى مصر أصبحت جيدة جدا وأقوى من مثيلتها فى عام 2010، مشيراً إلى أنه لم يبدأ من الصفر بل بدأ من مؤسسة تمت إعادة هيكلتها على مدار الـ 15 عاماً الماضية.

أكد أنه مطمئن من استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى مصر حالياً، ومن المقرر الانتقال بالمجتمع لمكان آخر، مشيراً إلى أنه تحمل مسئولية تعويم الجينه لكنه كان شرف بتكليف الدولة له بالقيام به خاصةً فى ظل تواجد الكثير من المشككين للقرار ودوره فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية.