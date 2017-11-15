عامر: الوديعة الكويتية خارج مفاوضات التجديد

جهاد سالم ونادية صابر:



قال محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، إن اتفاقيات تمديد الديون الخارجية لا تشمل الوديعة الكويتية المستحقة خلال العام المقبل، كما أنه لا توجد مطالبات فى الوقت الحالى من شركات البترول الأجنبية، مؤكدا استعداد البنك المركزى لمواجهة أى التزامات مستقبلية.



وتقدر قيمة الوديعة الكويتية بالفوائد بنحو 2.7 مليار دولار، مستحقة السداد بواقع 691 مليون دولار فى النصف الأول من العام المقبل و2.048 مليار بالنصف الثانى ، فيما وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجى، المقرر الوفاء بها فى العام المقبل، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان المركزى عن الاتفاق على تجديد ودائع مستحقة للسعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، حسب بيانات للبنك المركزى.



وكشف البنك المركزى فى بيان أمس، عن توقيع قرض بقيمة 3.1 مليار دولرا مع مجموعة من البنوك الدولية ، مشيرا الى سداد تمويل سابق لنفس البنوك بقيمة 2 مليار دولار.



وأضاف عامر على هامش مشاركته أمس فى مؤتمر بمحافظة بورسعيد – أن اجمالى استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة المحلية بلغت 18 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى.



ومن ناحية أخرى، قال محافظ البنك المركزى فى تصريحات لـ«المال» إن القانون الجديد للجهاز المصرفى معروض حاليا على خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين، متوقعا إصداره بعد موافقة مجلس الوزراء والبرلمان خلال النصف الأول من 2018.



وأضاف أن التشريع الجديد سيتم عرضه أيضا على مجموعة من خبراء القانون الدولى فى إطار أخذ كل الآراء للتوصل إلى إطار تشريعى يواكب تطورات الساحة المصرفية العالمية ويدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم.



يعزز القانون – الذى انفردت المال بنسخته الأولى قبل شهور – من سلطات محافظ ومجلس إدارة البنك المركزى ويمنح الأعضاء غير التنفيذيين فى مجالس إدارات البنوك صلاحيات أقوى لمراقبة تطبيق الإدارات التنفيذية للخطط المطلوبة، كما يلزم مسئولى البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وتعاملاتهم الشخصية فى الأسهم بالبورصة التى يجب أن تعرض على مجالس إداراتهم، والبنك المركزى، وأى تعاملات مالية أخرى؛ منعاً لتضارب المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، مع الإفصاح عن إجمالى ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم، كما ينص على تدشين صندوق لتطوير الجهاز المصرفى عبر استقطاع %5 من صافى أرباح البنوك سنويا.



وعن القيود المفروضة على إيداع الدولار من جانب الشركات العاملة فى استيراد البضائع والمنتجات غير الأساسية، قال عامر إنه سيتم إلغاؤها فى الوقت المناسب.



يشار إلى أن وثائق المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى من جانب صندوق النقد كشفت – أواخر سبتمبر الماضى – عن سعى «المركزى» لإلغاء الحد الأقصى للإيداعات النقدية بقيمة 50 ألف دولار للسلع غير ذات الأولوية بحلول الشهر المقبل.