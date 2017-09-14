عامر: التعويم منح تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية

أحمد الدسوقىأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قرار التعويم منح تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية.وقال عامر، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ، اليوم الخميس، إن المؤتمر يأتى فى وقت مناسب للغاية، خاصة مع استمرار مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى الطموح، مقدماً الشكر للرئيس السي

أحمد الدسوقى

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قرار التعويم منح تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية.

وقال عامر، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ، اليوم الخميس، إن المؤتمر يأتى فى وقت مناسب للغاية، خاصة مع استمرار مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى الطموح، مقدماً الشكر للرئيس السيسى على دعمه للمؤتمر الهام.

ولفت إلى أن التوجه إلى تحقيق الاستقرار لاقتصاد مصر في مواجهة التحديات هو عقيدة راسخة في سياسة البنك المركزي، مضيفاً: “تعلمنا من دروس الماضي أن الإصلاح يجب أن يصل إلى كل طبقات المجتمع”.

وتابع: “تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس دفعة كبيرة للتنسيق بين كافة جهات الدولة”.