عامر: البنك المركزى وفر 500 مليار دولار خلال 7 سنوات ماضية

أحمد صبرىقال طارق عامر محافظ البنك المركزى مساء الخميس، إن البنك استطاع توفير 500 مليار دولار خلال الـ7سنوات الماضية معظمها إرادات من الاحتياطى إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل السياحة. وأضاف فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن فى يومه الثانى بأحد فنادق القاهرة الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عا

أحمد صبرى

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى مساء الخميس، إن البنك استطاع توفير 500 مليار دولار خلال الـ7سنوات الماضية معظمها إرادات من الاحتياطى إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل السياحة.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن فى يومه الثانى بأحد فنادق القاهرة الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2016 كانت هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى ضرب السياحة التى كانت تدر 12 مليار دولار إضافة إلى الاحتياجات اليومية وخفض المساعدات إلى 4 مليارات دولار فقط مما أدى إلى خفض الاحتياطى وهو ما جعل الدولة تتخذ قرار إصلاح السياسة النقدية من خلال التعويم.