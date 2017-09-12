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عامر : الانتهاء من قانون الجهاز المصرفى خلال شهر

محمد سالم:رجح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، حسم القانون الجديد للجهاز المصرفى، وعرضه على مجلس إدارة البنك فى غضون شهر.وقال المحافظ ردا على سؤال لـ "المال" على هامش مؤتمر صحفى بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، "المجلس سيقر القانون خلال شهر بعدها سيعرض على مجلس الدولة ثم البرلمان".وأشار إ
12 سبتمبر، 2017 12 سبتمبر، 2017

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محمد سالم:

رجح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، حسم القانون الجديد للجهاز المصرفى، وعرضه على مجلس إدارة البنك فى غضون شهر.

وقال المحافظ ردا على سؤال لـ “المال” على هامش مؤتمر صحفى بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، “المجلس سيقر القانون خلال شهر بعدها سيعرض على مجلس الدولة ثم البرلمان”.

وأشار إلى أن فلسفة القانون خلق جهاز مصرفى قوى يخضع لرقابة فعالة من جانب البنك المركزى، مؤكدا خضوع مقترحات البنوك للدراسة حاليا.

وأكد أن تقوية سلطات المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزى فى القانون الجديد، يهدف إلى الحفاظ على أموال المودعين وخلق جهاز مصرفى قوى.

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