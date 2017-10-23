عامر : إدارة جديدة بالمركزى لحماية المستهلك..قريباً

كشف طارق عامر ، محافظ البنك المركزى ، اليوم الإثنين، أن مصرفه سيؤسس إدارة جديدة لحماية المستهلك خلال الفترة القليلة المقبلة .

وقال – فى كلمة ألقاها نيابة عنه طارق الخولى، وكيل المحافظ للرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى الحادى عشر “الناس والبنوك” إن هذه الإدارة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا .

و أشار إلى أن ٣٣% فقط من البالغين فى مصر يمتلكون حسابات بنكية، مشيرا إلى أن هذه النسبة القليلة تدفعنا لتحقيق الشمول المالى.