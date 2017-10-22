عالم موازي يقدم التجربة الدنماركية بمسرح الفلكي

لمدة أسبوعسلوى عثمانتقدم فرقة "عالم موازي" بداية من غد الأثنين 23 أكتوبر وحتى نهاية الشهر مسرحيتها "التجربة الدنماركية"، وهى المدة الثالثة التى تقدم فيها الفرقة هذا العرض، على مسرح الفلكى بالجامعة الأمريكية بالتحرير ." التجربة الدنماركية " نتاج ورشة ارتجالية لأعضاء الفرقة، وهى مسرحية كوميدية ع

لمدة أسبوع



سلوى عثمان

تقدم فرقة “عالم موازي” بداية من غد الأثنين 23 أكتوبر وحتى نهاية الشهر مسرحيتها “التجربة الدنماركية”، وهى المدة الثالثة التى تقدم فيها الفرقة هذا العرض، على مسرح الفلكى بالجامعة الأمريكية بالتحرير .

” التجربة الدنماركية ” نتاج ورشة ارتجالية لأعضاء الفرقة، وهى مسرحية كوميدية عن شاب يسعى من أجل تحقيق حلمه في الفن يصطدم بواقع يرى حلمه مضيعة للوقت، ويدور حول سؤال مهم وهو هل يستطيع إقناع المحيطين به بحلمه أم يقهره الواقع؟”.

المسرحية بطولة أعضاء الفرقة، وديكور محمد زكريا، و ستايلست أميرة صابر، وإعداد موسيقي محمد خلفاوي، وإضاءة د.باسل ممدوح، ومخرج منفذ محمد الحلواني، ومحمد أسامة، و صياغة وإخراج صلاح إيهاب