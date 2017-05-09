عالم سمسم يعود على النهار ونجوم إف إم فى رمضان

محمد فتحى احتفل كل من شركة الكرمة للإنتاج التعليمى وقناة "النهار" اليوم فى مؤتمر صحفى، بإطلاق موسم جديد من برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم". وأكدت شركة الكرمة للإنتاج التعليمى والترفيهى، والمسئولة عن برنامج عالم سمسم، أن قناة النهار ستقوم ببث 30 حلقة جديدة فى شهر رمضان القادم،



محمد فتحى



احتفل كل من شركة الكرمة للإنتاج التعليمى وقناة “النهار” اليوم فى مؤتمر صحفى، بإطلاق موسم جديد من برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم”.



وأكدت شركة الكرمة للإنتاج التعليمى والترفيهى، والمسئولة عن برنامج عالم سمسم، أن قناة النهار ستقوم ببث 30 حلقة جديدة فى شهر رمضان القادم، لتعيد مرة أخرى برنامج الأطفال المصرى المحبوب إلى جمهوره العريض.



البرنامج سيتم عرضه قبل الإفطار، بالإضافة إلى بث فقرات قصيرة على راديو نجوم إف إم.