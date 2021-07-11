«عالم أبراج والدفع بالدولار».. أحدث حيل تجار العملة في أسيوط

كشفت أجهزة الأمن عن نشاط أحد الأشخاص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بعدما استغل مواقع التواصل الاجتماعي وزعم أنه عالم أبراج وأعلن عن تقديم استشارات روحانية مقابل الدفع بقيمة الدولار، وألقت القبض عليه.

تاجر عملة يتستر خلف عالم أبراج

ترجع التفاصيل إلى معلومات الأجهزة الأمنية كشفت عن شخص -يوجد له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط يمارس نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تلقيه مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص عن طريق حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال، مقابل تقديمه استشارات روحانية.

استغلال سوشيال ميديا للإيقاع بالضحايا

وأضافت التحريات أنه أعلن على إحدى المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت كونه عالم بالأبراج والفلك ويستبدل تلك المبالغ بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالخالفة لأحكام القانون.

40 ألف دولار تعاملات في 3 أعوام

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي 40 ألف دولار أمريكي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.