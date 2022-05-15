عالم آثار يوضح حقيقة إغماض تمثال أبو الهول لعينيه

قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والمدير السابق لمنطقة آثار الهرم، إن ما يتردد حول أن تمثال أبو الهول بهضبة الجيزة أغمض عينيه، ليس صحيحا على الإطلاق، ولم يحدث أن أغلق أبو الهول عينيه.

وأضاف في تصريحات له، أن الصور المتداولة فوتوشوب، ولن يحدث أى شيء على الإطلاق؛ لأ أبو الهول لم يغلق عينيه، ولن يغلقها.

وتابع أن ما يتردد في هذا الشأن مزاح غير مقبول عن رمز الحضارة المصرية القديمة تمثال أبو الهول العظيم.

وأشار إلى أن تمثال أبو الهول قد تم نحته في عهد الملك خفرع في الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرام؛ كي يكون رمز مصر الخالد عبر العصور، وكثيرا ما ذكر البعض الكثير من الادعاءات عن التمثال.