عالميا.. تقديرات خسائر التأمين والإعادة من كورونا تترواح من 30 إلى 80 مليار دولار

أظهر تقرير أصدرته مؤسسة بيريسترات PeriStrat للخدمات المالية عن تقديراتها لخسائر صناعة التأمين وإعادة التأمين العالمية من كورونا والتى تقترب من من 80 مليار دولار

وأشارت البيانات التى أعلنتها بيريسترات PeriStrat الأسبوع الماضي، أن إجمالي تقديرات الخسائر العامة المتوقعة شركات التأمين وإعادة التأمين تتراوح من 30 مليار دولار إلى 80 مليار دولار من كورونا فقط

وكشفت بيريسترات PeriStrat أن الخسائر المبلغ عنها الآن تبلغ 29.5 مليار دولار لصناعة التأمين وإعادة التأمين العالمية

تعرف على خسائر أبرز الشركات من فيروس كورونا

وأوضحت بيريسترات البيانات الخاصة بالخسائر والاحتياطيات المبلغ عنها من جانب بعض شركات التأمين والإعادة ابرزها شركة ميونخ رى والبالغة 4.1 مليار جنيه ولويدز بقيمة 3.9 مليار دولار وسويس رى تقدر بـ3 مليارات دولار قم اكسا 1.7 مليار دولار واليانز بحوالى 1.5 مليار دولار وتشب 1.4 مليار دولار وهانوفر رى الالمانية 1مليار دولار وaig العالمية 900 مليون دولار

وحذرت من أن التقارير المالية للربع الرابع من عام 2020 من المحتمل أن تكشف عن مزيد من تقديرات الخسائر المتزايدة مع خضوع المخصصات للمراجعة.

اضاف التقرير أنه من المتوقع أن يؤدي الوضع الوبائي المستمر إلى مزيد من الخسائر في إلغاء الأحداث طوال عام 2021 ، في حين أن خسائر سلاسل التوريد للتجارة العالمية وتامين الضباط والمسؤولين ستؤدى إلى توسيع نمط تطور الخسارة.

وتواصل PeriStrat بيريسترات توقع خسائر19 COVID الإجمالية المعاد التأمين عليها بأقل من 50 مليار دولار ، مما يعني أنه يمكن الإبلاغ عن 20 مليار دولار أخرى محتملة في الربع الرابع أو ما بعده .

ولفت التقرير إلى أنه حتى الآن ، لم تتحقق المخاوف بشأن مسؤولية معيدي التأمين عن خسائر انقطاع الأعمال في الولايات المتحدة ، حيث انحازت المحاكم إلى حد كبير إلى القضية المرفوعة من قبل صناعة إعادة التأمين.

ولكن في المملكة المتحدة وأستراليا ، يمكن أن تضيف الأحكام القانونية البارزة ضد شركات إعادة التأمين خسائر COVID كبيرة إلى نتائجها العام المقبل، بحسب التقرير.

مخاوف بشأن معالجة الخسائر المستقبلية من الوباء

وأضاف التقرير: “في الولايات المتحدة أيضًا ، هناك من ينظر إلى الأحكام الأخيرة ضد شركات التأمين في شركة سينسيناتي فاينانشال ولويد في لويزيانا على أنها نقطة تحول محتملة في نقاش ذكاء الأعمال”.

وأشار بيريسترات كذلك إلى أن أليانز حذرت مؤخرًا شركات إعادة التأمين الخاصة بالكوارث من أن الخسائر الكبيرة والتى يمكن أن تمثل نقطة محورية للخسائر التي تبدأ في التصفية من التأمين إلى المستويات التالية من تقاسم المخاطر.

ولا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية معالجة الخسائر المستقبلية من الوباء من قبل معيدي التأمين، حسب التقرير

وأضاف: “على سبيل المثال ، من الممكن أن يتم التعامل مع موجة أخرى من الإصابات وأوامر الإغلاق المرتبطة بها على أنها خسائر إضافية لا تزال قائمة للتجميع ، أو كحدث منفصل تمامًا”.