عالميا.. الذهب يرتفع والدولار والنفط ينخفضان

رويترزارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس متجاوزة 1300 دولارا للأوقية (الأونصة)، مع هبوط الدولار بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع قمة مع كوريا الشمالية، وهو ما أذكى توترات سياسية.وزاد الذهب في السوق الفورية 0.9 %إلى 1305.18 دولار للأوقية بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1306.56 دولار مس

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس متجاوزة 1300 دولارا للأوقية (الأونصة)، مع هبوط الدولار بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع قمة مع كوريا الشمالية، وهو ما أذكى توترات سياسية.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.9 %إلى 1305.18 دولار للأوقية بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1306.56 دولار مسجلا أعلى مستوياته في 9 أيام.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 14.80 دولار أو 1.2% لتبلغ عند التسوية 1304.40 دولار للأوقية.

وازداد بريق الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار أيضا بعدما أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا يتعلق بالأمن القومي في واردات السيارات والشاحنات ربما يفضي إلى رسوم جديدة مماثلة لتلك التي فرضت على واردات الصلب والألومنيوم.

من جهة أخرى، سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين اليوم في ظل زيادة التوقعات بأن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاق خفض الإمدادات المطبق منذ بداية 2017 بفعل المخاوف بشأن الإمدادات من فنزويلا وإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 78.72 دولار للبرميل في أكبر انخفاض يومي لخام القياس العالمي منذ 8 مايو. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 86 سنتا إلى 70.98 دولار للبرميل.

كانت مصادر في أوبك وقطاع النفط أبلغت رويترز أن المنظمة قد تقرر في يونيو زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.