عاكف المغربي: 2.5 مليار جنيه ودائع دفتر التوفير ببنك مصر

ميكنة الدفتر بالكامل خلال 6 أشهر سيد بدر قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن إجمالي ودائع دفتر التوفير بالبنك يصل لنحو 2.5 مليار جنيه. وأشار في تصريحات لـ"المال" إلى أن البنك أطلق حملة "انسى الدفتر" لإلغاء دفاتر التوفير الورقية خلال 6 أشهر وتحويلها إلى كروت مميكنة يمكن التعامل بها بدلا من الد

ميكنة الدفتر بالكامل خلال 6 أشهر

سيد بدر

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن إجمالي ودائع دفتر التوفير بالبنك يصل لنحو 2.5 مليار جنيه.

وأشار في تصريحات لـ”المال” إلى أن البنك أطلق حملة “انسى الدفتر” لإلغاء

دفاتر التوفير الورقية خلال 6 أشهر وتحويلها إلى كروت مميكنة يمكن التعامل

بها بدلا من الدفتر التقليدي.

وأعلن البنك فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه بدءا من

أول أبريل المقبل سيتم إلغاء دفتر التوفير الورقي بشكل كامل للحسابات

بالعملة المحلية والأجنبية، ليصبح التعامل عبر رقم الحساب من خلال الفرع،

أو بكارت الصراف الآلي للدفاتر بالعملة المحلية.

وأكد المغربى أن أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية ألغت بالفعل دفتر

التوفير الورقي لتوفير الوقت والجهد على العملاء والعاملين بالفروع في آن

واحد، موضحًا أنه بدلا من الوقوف في قوائم انتظار لسحب مبالغ تصل لـ100

جنيه يمكن للعميل استخدام كارت الصراف الآلي الذي سيقدمه البنك بالمجان

لعملاء الدفتر.