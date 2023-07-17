عاكف المغربي: نتوقع قيادة السوق في مجال البنوك الرقمية

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إنهم تمكنوا من الخروج للسوق بأول بنك رقمي، متوقعًا أن تكون لهم قيادة السوق في هذا المجال.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر سيمليس شمال أفريقيا 2023، أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس، لافتًا إلى أن هذه البنوك الرقمية فريدة من نوعها نظرًا لكونها تلبي كافة احتياجات العملاء من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

وأشار إلى أن الشباب هم الفئة المستهدفة بشكل أساسي للبنوك الرقمية، نظرا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة.

ولفت إلى أن البنوك الرقمية تقدم خدمات اكثر تميزًا للعملاء، لأنها تقوم بتقديم خدمات قائمة على البيانات.

وأوضح أن المصارف الرقمية تتمتع بمرونة عالية، ويسهل لها تطويع الخدمات بشكل عاجل وسريع.