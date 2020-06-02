عاكف المغربي: التغير في سعر الدولار طبيعي بسبب أزمة كورونا

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن التغير الذي حدث في سعر الدولار طفيف وطبيعي بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية تؤثر على سعر الدولار .

وأشار في لقاء عبر الفيديو على قناة “إم بي سي مصر”، إلى أنه عقب تعويم العملة المحلية أصبح سعر الدولار يتحرك وفقًا للعرض والطلب كما أنه انخفض في وقت سابق نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي ووصوله لمستويات قياسية .

وبنهاية تعاملات أمس واصل متوسط سعر الدولار الصعود أمام الجنيه لدى البنوك المصرية ، حيث ارتفع اليوم بنحو 5 قروش كاملة ليسجل 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع ، بنهاية التعاملات ، مقابل 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع،أمس وفقا للبنك المركزى المصرى.

وارتفع الدولار بنحو 12 قرشاً منذ بداية الأسبوع الجارى وحتى الان بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة بتناغم بين كافة الأطراف خلال السنوات الماضية خفف من آثار أزمة كورونا.

وأكد: الاقتصاد المصري تأثر على مستوى حركة الطيران والسياحة وقطاعات أخرى لكن هذا التأثير كان سيتفاقم لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي .

أوضح أن الدليل على ذلك هو قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف نحو 130 دولة وتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، والحفاظ في ذات الوقت على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري .