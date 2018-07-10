عاطف الشريف: قضية «بلتون والبورصة» محجوزة للحكم بمجلس الدولة

■ طرح %40 من «الجبالى فروت» العام المقبل■ صفقة استحواذ متوقعة بقطاعى الأغذية أو الصحةمنى عبدالبارى يتولى مكتب الشريف للاستشارات القانونية دور المستشار لطرح بالبورصة المصرية، خلال النصف الثانى من العام الحالى بقطاعى الصحة، والزراعة، كما يباشر المكتب حاليا عدد من القضايا ل

■ طرح %40 من «الجبالى فروت» العام المقبل

■ صفقة استحواذ متوقعة بقطاعى الأغذية أو الصحة

منى عبدالبارى



يتولى مكتب الشريف للاستشارات القانونية دور المستشار لطرح بالبورصة المصرية، خلال النصف الثانى من العام الحالى بقطاعى الصحة، والزراعة، كما يباشر المكتب حاليا عدد من القضايا لشركات كبرى بالسوق المحلية تتنوع بين مدرجة بسوق المال، وغير مدرجة، بعضها اقترب موعد الحكم بها، كما انتهت المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالى من تسوية مديونيات شركة بقطاع الصناعات الغذائية لتحالف بنوك خاصة.

“المال” التقت رئيس المكتب، عاطف الشريف، الذى شغل سابقا منصب رئيس البورصة المصرية، لإلقاء الضوء على أعمال مؤسسته وخططها المستقبلية، كما تطرق إلى مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام.

أكد عاطف الشريف أن الطروحات التى يلعب دورالمستشار القانونى لها، الأول بالسوق الرئيسية فى قطاع الصحة، فضل الاحتفاظ بالتفاصيل حاليا، والطرح الثانى حصة بين 30 و%40 من شركة الجبالى فروت بالبورصة بحصيلة مستهدفة 1.5 مليار جنيه، من المقرر السير فيه خلال الربع الأخير من العام الحالى، ليتم فى الربع الأول من العام المقبل.

تابع أن البدء فى إجراءات الطرح عقب الانتهاء من عمليات إعادة هيكلة الشركة ماليا، واعتماد النتائج المالية عن العام المالى 2017 – 2018، المقرر انتهاؤه فى 30 يونيو 2018.

أشار الشريف إلى أن حصيلة الطرح سيتم توجيهها لتوسعات الشركة عبر شراء مزارع جديدة، وتطوير المزارع القائمة حاليا، ويبلغ رأس مال الجبالى القابضة نحو 4 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها مناصفة بين رجلى الأعمال محمد وحمدان الجبالى وأسرهم.

لفت الشريف إلى أن هناك مفاوضات تجرى حاليا مع عدد من المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، للحصول على حصة من الطرح الخاص بالشركة.

كما كشف الشريف عن أن مؤسسته تدير صفقة استحواذ لمستثمرين كويتيين خارج منظومة سوق المال، يقومون بدراسة فرصتى استحواذ بقطاع الأغذية والصحة بقيمة مبدئية مليار جنيه، وتجرى حاليا عملية الفحص النافى للجهالة للشركتين لاختيار أحدهما.

أوضح أن الخطوات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، بداية بتحرير سعر الصرف، ثم قرار رفع سقف التحويلات فتحت شهية العرب والأجانب للاستثمار فى مصر.

على صعيد النصف الأول من العام الحالى، قال الشريف إن مؤسسته نجحت بتسوية نحو %85 من مديونيات شركة بقطاع الزراعة لتحالف بنوك خاصة من إجمالى قيمة مديونيات تبلغ 100 مليون دولار.

أشار الشريف إلى أن مكتبه يتوسع حاليا على المستوىين العربى، والمحلى عبر اختراق سوقى الإمارات بفرع يبدأ العمل قبل نهاية العام الحالى، فيما يدرس عقد شراكة مع مؤسسة “السنيد” القانونية السعودية، تحت اسم مشترك بموجبها تعاون مشترك بين الجانبين بالسوقين المصرية والسعودية، يبدأ العمل مطلع العام المقبل، بجانب افتتاح فرعين بالأقاليم.

عن قضية وقف تداولات بلتون المالية القابضة الشهيرة، قال الشريف إنها محجوزة فى مجلس الدولة للتقرير بالحكم، لافتا إلى أنه ليس هناك أى موعد نهائى تحدد لهذا الأمر.

تعود قضية بلتون إلى قيام البورصة المصرية إلى الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو، عقب تحقيق السهم قفزات سعرية، تزامنا مع تقدم الشركة بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سى آى كابيتال، وهى صفقة توقفت بسبب بعض المعوقات الإجرائية.

عن نزاع المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى، وشركة جنرال موتورز-يمثل فيه الشريف الجانب السعودى- قال إنه يتوقع أن تكون الجلسة الأخيرة فى القضية والحكم النهائى شهر يوليو الجارى.

يعود أصل القضية إلى رفض الجانب السعودى فى جنرال موتورز قرار زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 8 أضعاف، بالمخالفة للنظام الأساسى للشركة، من 219.8 مليون جنيه الى 1.99 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.78 مليار جنيه، عبر دعوة مساهمى الشركة للاكتتاب نقداً بالقيمة الإسمية للسهم والبالغة 840 جنيهاً للسهم تسدد بالدولار الأمريكى.

قام الجانب السعودى بتوكيل مكتب الشريف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف قرار الزيادة، والتى تقدمت بدورها برفع دعوى أمام مجلس الدولة ببطلان قرارات مجلس الإدارة، وطلب لهيئة الاستثمار بوقف الزيادة، وطلب تشكيل لجنة تفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة بعد رفضها توفير معلومات مهمة تم طلبها بشأن زيادة رأس المال.

قال الشريف إن هيكل ملكية جنرال موتورز مصر يتوزع بنسبة %31 لشركة جنرال موتورز كوربوريشن الأمريكية و%20 لإيسوزو موتورز اليابانية و%15 للمستثمرين عرب تمثلهم عائلة الكحكى السعودية، وشركة جدة للاستثمار، و%34 لمستثمرين مصريين، يمثلون عائلة منصور وأخرين، وأن النظام الأساسى للشركة يمنع زيادة أى من المساهمين لنسبته.