عاصي الحلاني يحيي حفل الكريسماس بسوريا

يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة أعياد الكريسماس بسوريا غدا، ويحضر الحفل عدد كبير من الأشخاص المحبين لفن عاصي وأغنياته من الجمهور السوري والعربي.

يحتفل المطرب عاصى الحلانى بأعياد الميلاد والكريسماس، غداً الأحد، بإحياء حفل غنائى في مدينة دمشق بسوريا، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

ويقدم فيه الحلاني بأقة لأجمل أغنياته القديمة والحديثة التي اشتهر بها في الوطن العربي لسنين طويلة، أبرزها مالي صبر، ياناكر المعروف، ياميمة، فرصة عمر، وإن كان عليا، حبيب القلب، وأنا مارك مريت وغيرها التي حقق بها نجومية كبيرة في مشواره الفني الطويل.