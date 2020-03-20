عاصي الحلاني يحتفل بتحقيق «حب جنون» 10 ملايين مشاهدة

برغم طرح الفنان عاصي الحلاني كليب أغنية "حب جنون" منذ فترة ، فإنه قرر الاحتفال مع جمهوره منذ ساعات بتحقيق هذا العمل رقما قياسيا كبيرا بوصوله إلى 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب . وتعاون الحلاني في الكليب مع الشاعر الغنائي…

برغم طرح الفنان عاصي الحلاني كليب أغنية “حب جنون” منذ فترة ، فإنه قرر الاحتفال مع جمهوره منذ ساعات بتحقيق هذا العمل رقما قياسيا كبيرا بوصوله إلى 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب .

وتعاون الحلاني في الكليب مع الشاعر الغنائي أحمد عصام والملحن باسم يحيى، والأغنية تميزت بإيقاعات غربية رومانسية تصف قصة الحب بينه وبين حبيبته في مشاهد الكليب .

من ناحية أخرى وتعليقا على انتشار فيروس كورونا قال الحلانى ” حتى مايجي يوم ويبطل ينفع الندم خلينا كلنا نلتزم بارشادات منظمة الصحة العالمية واللي هيا عدم الخروج من المنزل خلينا كلنا نقعد فى بيوتنا نحافظ على علينا وحالنا وأهلنا وللحفاظ على وطننا ، لأن هذا الوباء وباء مش سهل كل بلاد العالم أعلنت حالة الطوارئ ببيته حتى يحافظ على عيلته حتى نوصل لوقت نكون قطعنا من هذه المحنة والأزمة اللي هيا بتمنى يارب تكون لوقت قصير وماتطول خليكم كلكم بالبيت حتى نحمي حالنا من الكورونا”.