عاصي الحلاني يجري بروفات حفله بدار الأوبرا

أحمد حمديعلمت المال نيوز أن النجم اللبناني عاصي الحلاني يتجه خلال ساعات قليلة لدر الأوبرا المصرية من أجل عمل بروفات خاصة لحفله الغنائي الكبير الذي يحييه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا بمصاحبة الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار وفرقته الموسيقية.وتوجهت فرقة عاصي اللبنانية منذ قليل للأوبرا ل

أحمد حمدي

علمت المال نيوز أن النجم اللبناني عاصي الحلاني يتجه خلال ساعات قليلة لدر الأوبرا المصرية من أجل عمل بروفات خاصة لحفله الغنائي الكبير الذي يحييه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا بمصاحبة الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار وفرقته الموسيقية.

وتوجهت فرقة عاصي اللبنانية منذ قليل للأوبرا لتجهيز الأغنيات التي سيقدمها في الحفل، وسيقوم بعمل بروفات عليها اليوم لحين وصوله الأوبرا المصرية.

من ناحية أخرى يجهز الحلاني أغنية وطنية جديدة لمصر في الحفل سيغنيها لأول مرة “نسايم حرية”، وتم تسجيلها منذ أيام ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي غانم جاد شعلان الذي كتب له أغنيات مصر عظيمة وأرض الخير والموزع الموسيقي حسن رحال والألحان لعاصي الحلاني”.