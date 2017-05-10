غنيت للرئيس السيسي في حفلي الأخير لأنني أحبه وأحب الشعب المصري
لم أقلق من عودة تعاوني مع روتانا بعد سنوات وليس لديَّ مانع في عودتي للدراما التليفزيونية
حاوره من شرم الشيخ– أحمد حمدي
عاصي الحلاني : نعيش زمن الأغنية المنفردة وليس الألبومات الغنائية
غنيت للرئيس السيسي في حفلي الأخير لأنني أحبه وأحب الشعب المصري لم أقلق من عودة تعاوني مع روتانا بعد سنوات وليس لديَّ مانع في عودتي للدراما التليفزيونية حاوره من شرم الشيخ– أحمد حمدي بعد ثلاث سنوات من إصدار ألبومه الأخير "ألبوم عاصي" يعود النجم اللبناني عاصي الحلاني، أو "فارس الأ
غنيت للرئيس السيسي في حفلي الأخير لأنني أحبه وأحب الشعب المصري
بعد ثلاث سنوات من إصدار ألبومه الأخير “ألبوم عاصي” يعود النجم اللبناني عاصي الحلاني، أو “فارس الأغنية العربية” كما يلقبه جمهوره في الوطن العربي، إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد “حبيب القلب” يتعاون فيه مع شركة روتانا للإنتاج الموسيقي بعد انفصال فني عنها دام لسنوات.
“المال” التقت النجم الكبير في شرم الشيخ، وحاورته تزامنًا مع طرح ألبومه الجديد “حبيب القلب” ليكشف لنا عن كواليس تحضيراته والجديد الذي قدّمه فيه عن ألبوماته السابقة، ولتستوضح منه ما تردَّد من شائعات عن نيته عدم المشاركة في الموسم الجديد لبرنامج المواهب “the voice”.
بدايةً تحدَّث النجم اللبناني عاصي الحلاني عن ألبومه الغنائي الجديد “حبيب القلب” الذي طرحه الأيام الماضية، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الموسيقي، مؤكدًا أن الألبوم الجديد يضم 12 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الأغنية الإيقاعية الراقصة مثل “كنت الورد”، والأغنية العاطفية الرومانسية مثل “حبيب القلب” و”شفتك بحلمي” وغيرها، وفي الحقيقة هذا الألبوم أخذ مني وقتًا طويلًا في التحضير للأغنيات، حتى أقدم وجبة غنائية دسمة للجمهور تعوِّض غيابي عنه فترة طويلة تجاوزت 3 سنوات.
وعما حرص على تقديمه في الألبوم الجديد ليكون مختلفًا عن ألبوماته الغنائية السابقة في مشواره الفني، أكد أنه حرص في هذا الألبوم تحديدًا على تقديم أغنيات طربية ومليئة بالشجن ليعيد الاصالة لاذهان المستمعين بعد انتشار الأغنيات التي تحمل ايقاعات راقصة مبالغ فيها طيلة الفترة الماضية على الساحة الفنية ، لافتا ايضا الى ان الالبوم يحمل كلمات وموضوعات جديدة عليه تماما في اغنياته لم يقدمها سابقا خاصة اغنيات ” كنت الورد” و “كنت اظن ” .
وعن سبب اختياره لاغنية “حبيب القلب” لطرحها تمهيدا لالبومه الجديد عن غيرها من الاغنيات اشار الحلاني الى انه بمجرد الاستماع لهذه الأغنية في الاستوديو قرر ان تكون هي التي يستمع لها الجمهور اولا من الالبوم ، كما قرر فيما بعد تصويرها مع المخرج اللبناني حسن هدار في بيروت ، مضيفا ان سر جمال هذه الاغنية ان كلماتها يمكن وصفها بالسهل الممتنع ، فهي كلمات يمكن ان نصف بها الحبيبة او الام او الاخت او الوطن ” حبيب القلب” ، مؤكدا ان الاغنية نالت اكبر نسبة استماع عبر تطبيق “انغامي” الشهير بمجرد طرحها بساعات قليلة ، وذلك اكبر دليل على أن اختياره كان صائبًا لطرحها تمهيدًا لألبومه الجديد.
وعن مدى انتقاد البعض لاغنية “حبيب القلب” لكونها مشابهة في ألحانها لأغنيته السابقة “قومي ارقصي لي” قال : نعم الاغنيتان تتشابهان نوعًا ما من ناحية طبيعة الألحان، لكن الموضع مختلف تمامًا والموسيقى أيضًا، فكل أغنية منهما لها نكهة مختلفة تمامًا.
وعن مدى قلقه من عودة التعاون الفني بينه وبين شركة روتانا للانتاج الموسيقي بعد غياب سنوات اوضح النجم الكبير ان علاقته بشركة روتانا وكل القائمين عليها جيدة منذ فترة طويلة برغم انفصاله عنها فنيًّا فإنه على تواصل دائم بـ”سالم الهندي” رئيس روتانا”، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على تقديم ألبوم ثان يتناسب مع مكانته الفنية في الوطن العربي وتقديم كل الدعم والإمكانات المادية والمعنوية له الفترة المقبلة بتصوير أكثر من أغنية من الألبوم كل فترة، لكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، مؤكدًا أنه لم يقلق أبدًا من عودة تعاونه مع روتانا من جديد بعد سنوات لكونها تعتبر أضخم شركة إنتاج للموسيقى في الوطن العربي والشرق الأوسط .
وعن مدى قدرة الاغنيات المنفردة “السنجل” التي قام بطرحها السنتين الاخيرتين على تعويض غيابه عن الجمهور بعدم طرح البومات جديدة ، أكد الحلاني أن زمننا اليوم هو زمن “الأغنية المنفردة” وليس زمن الألبومات الغنائية كما كنا في السابق، مؤكدًا أنه قرر مؤخرًا طرح ألبومًا غنائيًّا جديدًا لجمهوره بسبب الحاحهم عليه في الكثير من المناسبات والأماكن التي يلتقي جمهوره بها بضرورة العودة بالبوم غنائي جديد فقرر تلبية رغبة محبيه ، لافتا ايضا الى اغنياته التي طرحها منفردة مثل ” احب الليل ” و “قومي ارقصيلي” أرضته فنيًّا وحققت نجاحًا كبيرًا .
وعن نيته خوض تجربة الدراما التليفزيونية مرة ثانية بعد مسلسل “العراب” الذي قدمه منذ عامين قال “إنه قد عرض عليه العديد من السيناريوهات الدرامية لكنه يحرص هذه الفترة على التركيز على الغناء وحفلاته في الدول العربية وخارج حدود الوطن العربي أيضًا، مضيفًا أنه لو عرض عليه عمل مميز ويتضمن كل العناصر الفنية لنجاحه من شركة إنتاج كبرى وممثلين جيدين وسيناريو مكتوب بحرفية متقنة وإخراج أيضًا فإنه لن يمانع أبدًا في تكرار التجربة، ولا سيما أن مسلسل “العراب” نال إعجاب الكثيرين.
وعن حقيقة ما تردد عن عدم مشاركته في الموسم الرابع لبرنامج المواهب “ذا فويس”، قال عاصي انه حتى الان لم يعط رايه النهائي وموقفه من المشاركة في الموسم الجديد لبرنامج ” ذا فويس” او عدم المشاركة، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن تقديم الموسم الجديد منذ فترة لكنه لم يحدد موقفه حتى الان هو وباقي فريق لجنة التحكيم من زملائه النجوم “شيرين عبد الوهاب” و “صابر الرباعي” و “كاظم الساهر “، مشيرًا إلى أنه – سواء شارك في موسمه الرابع أم لم يشارك – فإنه يتمنى النجاح بالتاكيد للقائمين على البرنامج لكونه يعتبره تجربة مثمرة في حياته الفنية قربته كثيرًا من الجمهور في الوطن العربي واكتشف من خلاله أصواتًا غنائية شابة جميلة.
وعن الأسباب التي دفعته للغناء للرئيس السيسي في حفله الأخير بشرم الشيخ بغض النظر عن انتقاد البعض له او اعجابهم قائلا: إن ما دفعه للغناء له في الحفل لكونه يكن له محبة كبيرة في قلبه، بالإضافة إلى أنه الرجل الذي استطاع خلاص مصر من أزمة كبيرة السنين الماضية، لافتًا إلى أنه يحرص على الغناء لرئيس أي دولة عربية يغني فيها وعلى تراب أرضها لانه بذلك يغني لشعب هذا البلد أيضًا.