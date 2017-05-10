عاصي الحلاني : نعيش زمن الأغنية المنفردة وليس الألبومات الغنائية

غنيت للرئيس السيسي في حفلي الأخير لأنني أحبه وأحب الشعب المصري

لم أقلق من عودة تعاوني مع روتانا بعد سنوات وليس لديَّ مانع في عودتي للدراما التليفزيونية





حاوره من شرم الشيخ– أحمد حمدي



بعد ثلاث سنوات من إصدار ألبومه الأخير “ألبوم عاصي” يعود النجم اللبناني عاصي الحلاني، أو “فارس الأغنية العربية” كما يلقبه جمهوره في الوطن العربي، إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد “حبيب القلب” يتعاون فيه مع شركة روتانا للإنتاج الموسيقي بعد انفصال فني عنها دام لسنوات.





“المال” التقت النجم الكبير في شرم الشيخ، وحاورته تزامنًا مع طرح ألبومه الجديد “حبيب القلب” ليكشف لنا عن كواليس تحضيراته والجديد الذي قدّمه فيه عن ألبوماته السابقة، ولتستوضح منه ما تردَّد من شائعات عن نيته عدم المشاركة في الموسم الجديد لبرنامج المواهب “the voice”. بدايةً تحدَّث النجم اللبناني عاصي الحلاني عن ألبومه الغنائي الجديد “حبيب القلب” الذي طرحه الأيام الماضية، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الموسيقي، مؤكدًا أن الألبوم الجديد يضم 12 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الأغنية الإيقاعية الراقصة مثل “كنت الورد”، والأغنية العاطفية الرومانسية مثل “حبيب القلب” و”شفتك بحلمي” وغيرها، وفي الحقيقة هذا الألبوم أخذ مني وقتًا طويلًا في التحضير للأغنيات، حتى أقدم وجبة غنائية دسمة للجمهور تعوِّض غيابي عنه فترة طويلة تجاوزت 3 سنوات.