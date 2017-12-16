عاصي الحلاني: سنغني رغم الإرهاب وشيرين عفوية

حوار – أحمد حمدي قدم النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا مميزا في الأيام الماضية على مسرح الأوبرا المصرية وغنى لأول مرة "نسايم حرية" بهدف توصيل رسالة للعالم أن الارهاب الذي يحدث في مصر والوطن العربي لن يثنيه أبدا عن الغناء والحياة . في حديثه الخاص لـ"المال" تحدث الحلاني عن حفله الأخير وأ

حوار – أحمد حمدي

قدم النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا مميزا في الأيام الماضية على مسرح الأوبرا المصرية وغنى لأول مرة “نسايم حرية” بهدف توصيل رسالة للعالم أن الارهاب الذي يحدث في مصر والوطن العربي لن يثنيه أبدا عن الغناء والحياة .

في حديثه الخاص لـ”المال” تحدث الحلاني عن حفله الأخير وألبومه “حبيب القلب”، وكذلك الموسم الرابع لـ “ذا فويس” ، ونيته خوضه تجربة التمثيل للمرة الثانية وتعليقه على أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة.

** ذا فويس





في بداية حواره مع المال ، أشار إلى أنه يستعد مع إدارة برنامج ذا فويس بعد تقديمه المواسم الثلاثة منه مع لجنة التحكيم المكونة من النجوم صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر ، و يستعد لتقديم الموسم الرابع قريبا مع لجنة جديدة مكونة من محمد حماقي و أحلام و اليسا ، متمنيا للجنة الجديدة معه النجاح لانه يحترم الفنانين المشاركين فيها.

وتوقع الحلاني أن يكون الموسم الرابع هذا العام أقوى ومميزا لأنه يضم أصواتا جيدة كما تتوافر كيمياء بينه وبين اللجنة الجديدة، مشيرا إلى أنهم أعطوا كل طاقاتهم في كواليس تصوير حلقات الموسم الرابع الفترة الماضية .

** إصالة الغناء



و أكد عاصي أنه يسعى دائما للحفاظ على الأصالة في اغنياته الشرقية باختيار كلمة مميزة واللحن الجيد ، وأن يكون ايضا مواكبا للجيل الجديد ومايقدمه على الساحة الفنية ، ويحاول ايضا التطور من حين لاخر في موسيقاه حتى يتماشى مع الجيل المعاصر للشباب وفي نفس الوقت يحافظ على موضوعات اغنياته ، لان ذلك هو الاهم بالنسبة لاي فنان صادق .

ولفت ايضا الى انه دائما ما يقدم في حفلاته ، و خاصة حفل مهرجان الموسيقى العربية الاخير بدار الاوبرا المصرية ، العديد من اغنياته القديمة التي قدمها في فترة التسعينات ، و التي يطلبها منه الجمهور باستمرار لانها تعني لهم الكثير ، مشيرا الى ان احياؤه حفل كبير بمهرجان الموسيقى العربية بمصر في دورته 26 هذا العام، وهو نفس عدد سنين مشواره الفني ، هو أمر يمثل فخرا كبيرا له متمنيا ان يتواجد كل عام على مسرح دار الاوبرا المصرية .

** نسايم حرية



وتحدث النجم اللبناني عن اغنيته الوطنية الجديدة “نسايم حرية” التي قدمها في اخر حفلاته الغنائية بمصر بمهرجان الموسيقى ، مؤكدا انها لاقت اعجاب الجمهور كثيرا ، وقام بتحضيرها مع الشاعر الغنائي غانم شعلان قبل الحفل بفترة لتقديمها للشعب المصري ، مؤكدا على أن الارهاب لن يمنعنا أبدا من الحياة والابتسامة مهما حاول ، وان الغناء الوطني يحفز النفوس والهموم ، وذلك ما أحسه حينما سمع كلمات الاغنية الجديدة فقرر فورا غنائها .

و أشار أيضا الى انه طرح اليومين الماضيين كليبه الجديد ” اسمعني ” ، وهي اغنية تميل للطرب الشعبي الذي يحبه مثل اغنيات “قومي ارقصيلي” و” حبيب القلب ” ، وكان من المفترض طرح ” اسمعني” في البومه الغنائي الاخير “حبيب القلب” ، لكن تم تاجيلها وقرر تصويرها بعد تقديمه الالبوم سيقوم بتصوير اكثر من اغنية من الالبوم قريبا ، منها اغنية “كنت الورد” لان الجمهور طالبه بها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

** شيرين عفوية



وتعليقا على ازمة النجمة شيرين عبد الوهاب الاخيرة بشان نهر النيل او ماوصفت بازمة” البلهاريسيا” ، قال عاصي بأن شيرين انسانة عفوية للغاية ، ولايجب تحميل الامر اكثر من اللازم او التشكيك في وطنيتها وانتمائها لبلدها لانها شرفته في الكثير من الدول العربية والاجنبية في مسيرتها الفنية .

** عراب جديد له شروط



وبشان حقيقة نيته تقديم مسلسل تليفزيوني جديد بعد تجربته الاولى في مسلسل “العراب “منذ سنوات اكد أنه لو عرض عليه عملا مميزا ويتضمن كل العناصر الفنية لنجاحه ، من شركة إنتاج كبرى وممثلين جيدين وسيناريو مكتوب بحرفية متقنة وإخراج جيد ، فإنه لن يمانع أبدًا في تكرار التجربة، لاسيما و أن مسلسل “العراب” نال إعجاب الكثيرون وقت عرضه على القنوات الفضائية المختلفة ..

