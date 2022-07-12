عاصي الحلاني: سعيد بنجاح حفل عيد الأضحى وأغنية ضحكة حبيبي

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني الساعات الماضية حفلا غنائيا كبيرا بإحدى الفنادق الشهيرة بالعاصمة بيروت لوطنه الأم لبنان، وحضر الحفل جمهور كبير حرص على الغناء معه حتى ساعات الصباح الأولى احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

من ناحيته أعرب الحلاني في تصريحات لـ”المال”، أن الحفل لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا، وحرص على التنوع في الأغنيات التي قدمها للجمهور ما بين الأغنية الإيقاعية الخفيفة مثل بحبك وبغار وأغنيته الجديدة ضحكة حبيبي، وكذلك الأغنية الرومانسية مثل أدمنت هواكي وجن جنوني وغيرها والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الحاضرين.

وأشار إلى أنه سعيد أيضا بتحقيق أغنيته الجديدة التي قام بطرحها مؤخرا “ضحكة حبيبي” نجاحا كبيرا في الوطن العربي وتحقيقها ملايين المشاهدات عبر منصة يوتيوب في فترة وجيزة.

من ناحية أخرى يحيي عاصي الحلاني حفل افتتاح مهرجان جرش بالأردن آواخر يوليو الجاري تحديدا 28 يوليو الجاري.