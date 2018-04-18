عاصي الحلاني: ذا فويس حقق انتشارًا كبيرًا على عكس ما يقال

– نسايم حرية اهديها للشعب المصري الطيب واحببت الحانها وكلماتها

– الاغنية السينجل أصبحت تجذب الجمهور بدرجة أكبر من الألبوم الغنائي



حوار – أحمد حمدي





كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني في حواره لـ”المال”، أن الموسم الرابع لبرنامج المواهب ذا فويس حقق صدى جيدا، وليس كما ينتقده البعض بأنه قل وهجه عن المواسم السابقة، لافتا إلى أنه استمع لأصوات عديدة في هذا الموسم خاصة مميزة ولجنة التحكيم المكونة من النجوم محمد حماقي وأحلام وإليسا رائعة ومحترفين أيضا.





وأوضح أن هذه البرامج مهمة لدعم وانتشار الأصوات والمواهب الجديدة في الغناء، لكن تحتاج لدعم كبير بعد انتهاء البرنامج حتى تستطيع استكمال مسيرتها الفنية بعد شهرتها في البرنامج.





وأشار إلى أن حفله الأخير بشرم الشيخ الذي أحياه منذ أيام قليلة شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وحرص على تحية الشعب المصري فيه، وقدم فيه أغنيته الوطنية “نسايم حرية” التي انتهى من تصويرها منذ أيام قليلة في القاهرة.





وتابع النجم اللبناني أنه قرر أن يقوم بتصوير أغنية نسايم حرية وهي أغنية وطنية في مصر الأيام الماضية لكون لحنها وكلماتها مميزة كثيرا ومختلفة عن باقي الأغنيات التي قدمها في مشواره الفني.





وأكد أن الكليب تم تصويره في القاهرة في أماكن عديدة منها القلعة مع المخرج جميل المغازي الذي تعاون معه في كليبات سابقة مثل “قولي جاي” لأنه موهوب في عمله، ويعرف كيف يقدم النجم في أبهى صورة للجمهور.





ونوه أيضا إلى أنه انتهى اليومين الماضيين من تصوير أغنيته الجديدة “بجنون بحبك” مع المخرج اللبناني حسن غدار، وتم تصويرها في العديد من المناطق ببيروت، لافتا إلى أنها أغنية تحمل طابعا وروحا جديدة عن أغنيات وكليبات التي طرحها من البومه الغنائي الأخير “حبيب القلب”، مشيرا إلى أنها أغنية رومانسية وسيحبها الجمهور كثيرا لأنه تميز في هذا اللون الغنائي طيلة مشواره الفني في أغنيات عديدة منها “ادمنت هواكي” و”قولي جاي” و”فرصة عمر” وجن جنوني” وغيرها.





وعن اتجاه ابنته ماريتا الحلاني للغناء منذ فترة قال: إنه لا يقف في طريقها ومشوارها الفني أبدا، بل يشجعها ويدعمها دائما في كل خطوة تقوم بها في حياتها الفنية، وتشاركه اختيارها لأغنياتها الجديدة رغم أنها تغني باللهجة الإنجليزية لكن يسعد بدقة اختياراتها الفنية معظم الوقت، مؤكدا أنه ليس لديه مانع في الغناء معها في أي حفل فني أو أغنية دويتو مثلا مثلما فعل العام الماضي في أكثر من حفل فني غنت معه فيه في مصر ولبنان.





وعن ألبومه الأخير حبيب القلب قال إنه حرص على التنويع فيه قدر الإمكان في أغنياته بتقديم اللون الجبلي اللبناني الذي تميز به في أغنيات عديدة، بالإضافة لأغنيات باللهجة المصرية والأغنيات التي تحمل طابعا رومانسيا.





ولفت أيضا إلى أنه يشعر أن الأغنية السينجيل أصبحت تطغى بصورة كبيرة على السوق الغنائية الفترة الحالية، عن تقديم نجوم الغناء لألبومات غنائية بسبب إيقاع العصر الذي نعيشه حاليا، وبحث الناس عن لقمة العيش، فأصبح الألبوم الغنائي وجبة دسمة لدى الجمهور والأغنية السينجل خفيفة على أذان المستمعين بصورة كبيرة.