عاصي الحلاني : اضطررت لتأجيل حفلاتي بمصر حاليًّا

وأضاف أنه كان سيحيي حفلًا غنائيًّا كبيرًا بمدينة الغردقة، بالإضافة لحفل كبير 14 أبريل المقبل بدار الأوبرا المصرية بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع أيضًا، لافتًا إلى أن هذه الحفلات غير محدد موعدها حتى الآن بسبب أزمة كورونا.

كشف الفنان عاصي الحلاني، في تصريحات، للمال، أنه اضطر لتأجيل حفلاته الغنائية التي كانت من المفترض إقامتها بمصر، في الأيام المقبلة؛ بسبب أزمة فيروس كورونا الحالي.

وأضاف أنه كان سيحيي حفلًا غنائيًّا كبيرًا بمدينة الغردقة، بالإضافة لحفل كبير 14 أبريل المقبل بدار الأوبرا المصرية بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع أيضًا، لافتًا إلى أن هذه الحفلات غير محدد موعدها حتى الآن بسبب أزمة كورونا.

وحرص عاصي على توجيه رسالة من خلال المال للجمهور المصري، قائلًا “عاوز أوجه تحية كبيرة جدًّا لحبايبي في مصر ولكل الشعب المصري الغالي من قلب كل لبنانيّ، وأتمنى أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت، ونلتزم جميعًا بإرشادات منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف: “أتمنى ماحدش مننا يخرج من البيت عشان نحارب جميعًا هذا الوباء العالمي الخطير، عشان نحمي نفسنا وأهلنا حتى نقدر مع بعض بالتعاون مع السلطات المختصة نعدّي المرحلة الصعبة ويارب ماتشوفوش أي حاجة وحشة ويارب مصر دايمًا تكون بلد الفرح والسلام والاستقرار، ومرة تانية بقولكوا أرجوكو خليكوا في البيت أنا ملتزم وموجود في بيتي مع عيلتي وبناشد كل أهلي في لبنان بالجلوس في البيت وبكلمكم من لبنان ويارب ماحدش يشوف شر من فيروس كورونا. تحياتي مرة ثانية لكل حبايبي في مصر ويارب تكون مرحلة قصيرة ونخلص بعون ربنا سبحانه وتعالى”.