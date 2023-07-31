«عاصم الجزار» يتفقد وحدات مبادرة «سكن كل المصريين» في مدينة حدائق أكتوبر

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها، بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» – محور منخفضى الدخل، ومشروع الإسكان المميز، وكذلك مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية، بمدينة حدائق أكتوبر.

ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد).

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وغيرها من المشروعات، والاهتمام بأدق التفاصيل، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، والعمل على تحقيق جودة الحياة لأهالينا ساكنى تلك المشروعات.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، جولتهم بمدينة حدائق أكتوبر، بتفقد مشروع الإسكان المميز، وتجول بموقع المشروع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من مسئولى جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي للمشروع، الذين أوضحوا أن المشروع يضم 74 عمارة (أرضى + 9 أدوار متكررة)، بها 4338 وحدة سكنية، و59 وحدة تجارية، و60 وحدة إدارية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر المقبل.

وتفقد الوزير، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين – محور منخفضى الدخل، وتجول بموقع المشروع، وتفقد تشطيب الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، واستمع لشرح من مسئولى جهاز المدينة، عن موقف تنفيذ وحدات المبادرة، ومشروعات المرافق، والمشروعات الخدمية، لخدمة سكان الوحدات، حيث أوضحوا أنه تم وجار تنفيذ أكثر من 137 ألف وحدة بالمبادرة بمدينة حدائق أكتوبر، وعدد من المشروعات الخدمية.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية بمدينة حدائق أكتوبر، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه جار تنفيذ أعمال زراعة حرم سوميد، وتطوير طريق زويل بطول 6.9 كم، وتنفيذ مسار للدراجات، وتطوير طريق R4 (محور الخدمات)، وتنفيذ ازدواج للطريق، إضافة لتطوير طريق النايل سات بطول 7 كم.