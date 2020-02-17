عاصم الجزار يتابع مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن والمحافظات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن والمحافظات، والتي شملت (البحر الأحمر – قنا – بورسعيد – البحيرة – بني سويف)، ومدن (أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر).

وحضر الاجتماع كل من مسئولي صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأكد الجزار خلال كلمته في الاجتماع، ضرورة الالتزام بالجودة فى أعمال التشطيبات، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، والالتزام بالخطط والبرامج الزمنية، وتقييم أداء المقاولين، والإدارة الجيدة لمواقع العمل.

مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي يتعرضون الموقف التنفيذي للوحدات

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه في محافظة البحر الأحمر، تم وجارٍ تنفيذ 2116 وحدة.

ولفتت إلى أنه تم وجار تنفيذ 5328 وحدة في محافظة قنا، وفي محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، وفي محافظة البحيرة، جارٍ تنفيذ 144 وحدة، وفي محافظة بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 4260 وحدة. الإسكان الإجتماعي

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري أنه جار 11928 تنفيذ فى مدينة أسيوط الجديدة.

وأوضح حسن أنه تم وجار تنفيذ 10848 وحدة سكنية، وفي مدينة المنيا الجديدة، وجار وتم تنفيذ 38880 وحدة مدينة بدر، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77424 وحدة.