عاصم الجزار: مد فترة تسجيل «سكن لكل المصريين 3» حتى 10 نوفمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 10 نوفمبر، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط ضمن إعلان “سكن لكل المصريين3”.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن المد الثاني لإعلان “سكن لكل المصريين3” يعد استجابة لرغبة المواطنين الذين لم يقوموا برفع أوراقهم على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المد الثاني للإعلان يهدف لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، رغم أن الصندوق طالب المواطنين بصورة مستمرة بعدم الانتظار حتى اليوم الأخير لرفع الأوراق تجنبًا لأي مشاكل تقنية.

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، كما تم العمل بصورة فورية لحل أي مشكلة تقنية تواجه المواطنين خلال تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني، خصوصًا مع الضغط الكبير من قبل المواطنين للحجز ضمن الطرح الأخير.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك نحو 9 آلاف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.

وأكدت أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.