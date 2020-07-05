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عاصم الجزار : الوحدات السكنية المنفذة آخر 6 سنوات أكتر من اللي بنته مصر في تاريخها الحديث

أكد عاصم الحزار وزير الإسكان أن الوحدات السكنية المنفذة آخر 6 سنوات أكتر مما بنته مصر في تاريخها الحديث. جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، مساء السبت". وقال وزير الإسكان…

المال - خاص 2:11 ص, الأحد, 5 يوليو 20 2:11 ص, الأحد, 5 يوليو 20

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أكد عاصم الحزار وزير الإسكان أن الوحدات السكنية المنفذة آخر 6 سنوات أكتر مما بنته مصر في تاريخها الحديث.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، مساء السبت”.

وقال وزير الإسكان “مشروع الإسكان الاجتماعي أحد أهم المشروعات التي نركز فيها”.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 414 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة 51 مليار جنيه، منها 40 ألف في مختلف محافظات مصر، والباقي في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال: “جارٍ بناء 194 ألف وحدة سكنية بإجمالي استثمارات 37 مليار جنيه”.

وأضاف: “لدينا مشروع دار مصر الأسكان المتوسط تم الانتهاء من 41 ألفا و424 وحدة سكنية بتكلفة 13 مليار جنيه، بجانب سكن مصر وجنة”.

وردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب “ده اكتر من كل اللي اتبني في 30 السنة اللي فاتوا”، أجاب الوزير: “ده اكتر من اللي بنته مصر في حياتها الحديثة في الإسكان بكل أنواعها”.

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بقلم المال - خاص

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