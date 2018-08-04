عاصفة موسيقية لفؤاد ومنيب في مهرجان القلعة الدولي الـ27

أحمد حمدي:امتلات ساحات مسرح محكي قلعة صلاح الدين بحشد جماهيري كبير في ثاني ليالي مهرجان القلعة الدولي الـ 27 للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني وذلك مساء الجمعه 3 أغسطس.وعلي ضوء المشاعل التي تتزين بها جنبات ال

أحمد حمدي:

امتلات ساحات مسرح محكي قلعة صلاح الدين بحشد جماهيري كبير في ثاني ليالي مهرجان القلعة الدولي الـ 27 للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني وذلك مساء الجمعه 3 أغسطس.

وعلي ضوء المشاعل التي تتزين بها جنبات المسرح وعلي أنغام البيانو والكمان بدا الفاصل الأول الذي أحياه فريق فؤاد ومنيب الذي قدم خلاله مجموعة متنوعة من أعماله الموسيقية الناعمة التي استمتع بها الحاضرون وعكست عليهم طابعا من الهدوء والهيام هي شجرة الحياه، ما وراء الألم، العاصفة، فارواي، غربه.

واختتم الفاصل بمقطوعة بعنوان ضحكة، وأشار أعضاء الفريق فؤاد ومنيب أن كل مقطوعة لها قصة خاصة بهم ممازاد من تفاعل الجمهور معهم، بعدها بدأ الجمهور بالهتاف استعدادا لاستقبال المطربة التونيسية غالية بن علي التي ظهرت فى حله وملابس براقه ومبهجة ورحبت بالجميع وأحيت الفاصل الثاني في حضور عدد كبير من الجالية التونسية بالقاهرة بباقة من أشهر أغانيها التي تنوعت ما بين أعمالها الخاصة والفلكلور التونسيز

إضافة إلي مجموعة من أشهر أغاني عمالقة الطرب هي يا مسافر وحدك، حانة الأقدار، دين الحب، هيمتني بجانب مقتطفات من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي تغنت بها ورددها معها الجمهور منها أنت عمري، سيرة الحب والأطلال بعدها واصلت غالية بأغاني مالي فوتنت وتحت الياسمينة، الأندلسية، كيف التقينا بعدها قدمت غالية ابنتها “بيا” لتغنى معها بعض الدويتوهات الغنائية باللغة الإيطالية والتي صاحبتها غالية بالغناء من التراث العراقي بأغنية “أجفوة أم دلال” تلاها رباعيات صلاح جاهين التي لحنتها ووزعتها غالية.

ثم قدمت ابنتها مرة أخري لتغني معها أغنية شهرزاد وبناء علي طلب الجمهور قدمت أنا حرة ولاموني الي غارو مني وفي تحية، خاصة وجهتها غالية وابنتها لجمهور دول المغرب العربي اختتمت الحفل بمشاركة ابنتها بايه بميدلي جمع باقة من أشهر أغاني الفلكلور لدول المغرب العربي هي راني محير، يا سارح في نجوم؛ ياليلي وعبد القادر.