عاصفة ترابية تجتاح محافظات وإغلاق موانئ وطرق

الصحة تنصح مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية حسين رجب ووكالات شهدت عدة موانئ وطرق رئيسية بعدة محافظات إغلاقا جراء طقس سيء، فيما نصحت وزارة الصحة المواطنين بوضع "ماسك" على الأنف والفم، تزامناً مع العاصفة الترابية التي تجتاح…

الصحة تنصح مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية





حسين رجب ووكالات

شهدت عدة موانئ وطرق رئيسية بعدة محافظات إغلاقا جراء طقس سيء، فيما نصحت وزارة الصحة المواطنين بوضع “ماسك” على الأنف والفم، تزامناً مع العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة عاصفة ترابية حجبت الرؤية في عدة أماكن لوقت قصير.

** غلق طرق وموانئ



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر, إغلاق ميناء الغردقة البحري; نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25 و30 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 2 و3 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر ملاك يوسف, في بيان, إنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة; حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبوسنة, تعليمات صارمة بمنع الأنشطة البحرية; حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة.

كما أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر, إغلاق ميناء الغردقة البحري; نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25 و30 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 2 و3 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وقررت هيئة ميناء الإسكندرية مساء اليوم /الأربعاء/، إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح.

وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر إغلاق طرق سوهاج – سفاجا -البحرالاحمر- و المنيا البحر الاحمر و قنا البحر الأحمر أمام حركة السيارات بسبب وجود عواصف رملية ورياح محملة بالأتربة مما يعيق الروية.

و ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

** لا إغلاق



فيما نفت الهيئة الوطنية للانتخابات ما تردد عن إغلاق بعض اللجان بسبب سوء الأحوال الجوية في عدد من المحافظات.

وأكدت الهيئة استمرار التصويت في الانتخابات الرئاسية بجميع اللجان في كل المحافظات.



فيما أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في ظل ما تشهده بعض الطرق والمحاور من تقلبات جوية وما ترتب عليها من ظهور كثافات مرورية من قبل مرتادي هذه الطرق ولتسهيل الحركة المرورية على الناخبين قبل موعد غلق صناديق الاقتراع، دفعت وزارة الداخلية بخدمات إضافية وسيارات إغاثة على هذه الطرق والمحاور .

** طوارئ بالصحة



وبحسب بيان، أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاربعاء، رفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية تزامناً مع العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن السيد وزير الصحة أكد على جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة وتوافر اسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية وأجهزة النيبيولايزر بتلك المستشفيات حتى يتسنى لها استقبال أي طارئ.

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم مع البقاء في منازلهم، واذا اضطروا الى الخروج فعليهم وضع “ماسك” أو كمامة على الأنف والفم، وفي حالة حدوث أي طارئ، يتم التوجه سريعاً الى أقرب مستشفى صدر أو عام لتلقي العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تقدم خدماتها لمرضى الصدر والربو الشعبي من خلال 35 مستشفى للأمراض الصدرية موزعة على مستوى الجمهورية بها 3936 سرير بالاقسام الداخلية، و 168 سرير رعاية مركزة.