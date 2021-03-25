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عاصفة بحرية وشبورة.. تعرف على حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

أمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل
دعاء محمود 6:56 م, الخميس, 25 مارس 21 6:56 م, الخميس, 25 مارس 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤا بشأن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل 30 مارس.

وتشهد حالة الطقس خلال الفترة المذكورة إعلاه، اضطراب في الملاحة البحرية مع شبورة مائية خفيفة صباحا، ونشاط للرياح.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المذكورة إعلاه وهي كالأتي:

يوم الجمعة

  • فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.
  • شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.
  • اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وتصل سرعة الرياح مابين 50 إلى 60 كم /س، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.
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شبورة مائية
شبورة مائية

يوم السبت

  • نشاط للرياح على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
  • شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.
  • عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح من 70 إلى 80 كم/س، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 5.5 متر.

يوم الأحد

  • شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.
  • نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
  • عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح من 75 إلى 85 كم/س، وارتفاع الموج من 4 إلى 6 أمتار.
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حالة الطقس

يوم الإثنين

  • شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.
  • نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الثلاثاء

  • شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.
  • نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
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وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، طالبت المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية وذلك من أسبوع إلى 10 أيام حتى يستقر الجو وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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بقلم دعاء محمود

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