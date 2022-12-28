عاصفة «القرن» الثلجية تودي بحياة أكثر من 60 شخصا في أمريكا

ارتفع عدد القتلى في مدينة بوفالو بنيويورك إلى 28 شخصا، ولا يزال الآلاف بدون كهرباء وسط عاصفة شتوية وحشية تضرب أمريكا الشمالية.

وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة ، لقي 62 شخصًا على الأقل مصرعهم في حوادث متعلقة بالطقس.

وفي بوفالو، قال مسؤول بالولاية إنه يتم إحضار الشرطة العسكرية للمساعدة في إدارة حركة المرور في المدينة ، حيث لا يزال حظر القيادة سارى المفعول.

وتم الإبلاغ عن أعمال نهب في أجزاء من المدينة خلال حالة الطوارئ.

كما تسببت العاصفة الشتوية في إلغاء آلاف الرحلات الجوية، بما في ذلك حوالي 4800 رحلة صباح أمس الثلاثاء وحده، فيما ظل الآلاف من الركاب عالقين في المطارات في جميع أنحاء البلاد.

و في مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء ، قال مسؤولون في مقاطعة إيري بنيويورك – التي تضم بوفالو – إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وقال بايرون براون رئيس بلدية بوفالو: “كل الأرقام لم يتم حصرها في الوقت الحالي”. “نحن نعلم أن رقم مقاطعة [إيري] أكبر.”

وما زال أكثر من 4000 شخص في المنطقة بدون كهرباء بعد العاصفة، والتي قال براون إنها “على الأرجح” الأسوأ في حياة معظم السكان.

وفي ذروة العاصفة، كان ثمة حوالي 20000 شخص بدون كهرباء.

وأضاف براون أنه كان هناك “تحسن” في المدينة، مع تساقط قليل من الثلوج، مما سمح للمسؤولين “بإحراز تقدم كبير” أثناء تنظيف المركبات واستعادة الطاقة.

وحذر المسؤولون من أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة قد يؤدي إلى مشاكل إضافية، بما في ذلك الفيضانات مع ذوبان الجليد.

وفي مقاطعة إيري، أزالت سلطات المدينة أمس الثلاثاء الجليد والعوائق من مصارف مياه الأمطار قبل ما وصفه المسؤولون بـ “الذوبان السريع”.

وقال مارك بولونكارز، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري حيث تقع بوفالو، إنه تم إحضار 100 من ضباط الشرطة العسكرية وشرطة الولاية الإضافية للمساعدة في السيطرة على حركة المرور في المنطقة، حيث ظلت الظروف “سيئة” على العديد من الطرق المحلية.

وقال مفوض شرطة بوفالو جوزيف جراجماليا إن عمليات النهب “ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه تم القبض على أربعة أشخاص حتى الآن. في هذا الخصوص.

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان طوارئ يسمح بتقديم الدعم الفيدرالي لولاية نيويورك.

وكتب بايدن على تويتر: “قلبي مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم في عطلة نهاية الأسبوع”.

كما أرسلت ولاية نيوجيرسي المجاورة خدمات الطوارئ إلى ولاية نيويورك لتقديم مزيدا من المساعدة.

ووصفت حاكم الولاية كاثي هوشول، وهي من مواليد بوفالو، العاصفة بأنها “عاصفة القرن الثلجية “

وقالت: “هي أشبه بالذهاب إلى منطقة حرب، والمركبات على جانبي الطرق مروعة.”

وقال مسؤولون في نيويورك إن أفراد الطوارئ اضطروا إلى الانتقال من سيارة إلى أخرى بحثًا عن ناجين من العاصفة، وفي بعض الأحيان عثروا على جثث في سيارات وأحواض ثلجية.