«عاشور» يناقش نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا أمس ؛ لمناقشة نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر.

وحضر الاجتماع د. هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ود. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.بالإضافة إلي د. أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية السابق، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية.

وزير التعليم العالي يناقش نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولجي

و أكد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية خاصة في المجالات التكنولوجية والفنية.

ولفت الوزير إلي أهمية نقل تلك الخبرة في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر بما يسهم في تطوير التعليم الفني، والتدريب المهني، وينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون مع الجانب الياباني، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E – JUST.

وأثنى الوزير علي هذا المشروع التعليمي الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين.

ولفت إلى مساهمة الجامعة اليابانية البناءة فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بمصر.

الاجتماع يناقش تطبيق نظام الكويت الياباني

وناقش الاجتماع إمكانية تطبيق نظام الكوسن KOSEN الياباني بمصر، والذي يقدم برنامجًا شاملًا مدته خمس سنوات يدرس فيه الطالب برامج تعليمية متطورة للتعامل مع أحدث التقنيات ، مع التركيز على الجانب التطبيقي والتدريبي، فضلًا عن اكتساب المعرفة النظرية في عدة قطاعات، منها الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة الطبية الحيوية.واستعرض الاجتماع التجربة اليابانية في تطبيق نظام KOSEN.

وأشار الوزير للطفرة الكبيرة التي شهدتها اليابان بعد تطبيق هذا النظام التعليمي كنظام من أنظمة التعليم العالي في عدد من التخصصات، والذي انعكس تطبيقه على الصناعة اليابانية بشكل كبير.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الجانب الياباني لمصر خلال شهر أكتوبر القادم؛ للتباحث حول تطبيق هذا النظام التعليمي بمصر.