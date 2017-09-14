عاشور: تنفيذ مرحلتين من مرافق المطورين بالسادات

رضوى عبد الرازق قال المهندس محمود عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز يعتزم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال العام المالى الحالى، تتمثل فى المرحلة الأولى والثانية من مشروع مرافق المطورين، بالإضافة إلى مشروعات طرق منطقة التوسعات المستقبلية بالمدينة.ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ



رضوى عبد الرازق



قال المهندس محمود عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز يعتزم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال العام المالى الحالى، تتمثل فى المرحلة الأولى والثانية من مشروع مرافق المطورين، بالإضافة إلى مشروعات طرق منطقة التوسعات المستقبلية بالمدينة.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية للمناطق السكنية والصناعية والمحاور.

وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال وتجهيزات مدرسة النيل، استعداداً لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى.

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات البت الفني والمالي تمهيدا لإسناد محطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي.

واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية 1.418 مليار جنيه خطة للمدينة عن العام المالى 2017-2018.