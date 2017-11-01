عاشقة من إفريقية تروي أوجاع النساء في المجتمعين التونسي والعربي

علي راشدصدرت مؤخرًا عن دار "أدال" للدراسات والترجمة والنشر، بالتعاون مع دار "صفصافة" للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "عاشقة من إفريقية" للكاتبة والناشطة الحقوقية التونسية مها الجويني، وتتضمن المجموعة 12 قصة متنوعة تروي أوجاع النساء بالمجتمع التونسي، والمجتمع العربي عمومًا.تأتي "عاشقة من إ

علي راشد

صدرت مؤخرًا عن دار “أدال” للدراسات والترجمة والنشر، بالتعاون مع دار “صفصافة” للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية “عاشقة من إفريقية” للكاتبة والناشطة الحقوقية التونسية مها الجويني، وتتضمن المجموعة 12 قصة متنوعة تروي أوجاع النساء بالمجتمع التونسي، والمجتمع العربي عمومًا.

تأتي “عاشقة من إفريقية” كصرخة نسائية بهوية أفريقية أمازيغية، كما يتجلى لنا في غلاف الكتاب وبين طياتها، وكأن الخصوصية الثقافية سر لا تفهم كنهه إلا النساء فتراها تكابد لتنتصر لذاتها ولدمائها، وترافق إشكالية الهوية يوميات العشق والحب فترى البطلة تُقسم بالجبال وتستعدي أصحاب الدراويش وتستأنس بالمزارات التي تتحول إلى مركز للأحداث وملاذ لكل عاشقات إفريقية اللاتي رسمت تفاصيلهن الكاتبة مها الجويني على طريقتها ووفق ما قال أبو القاسم الشابي: “وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَـاةِ .. تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر”.

