«عاد إلى مسرح الأحلام».. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي نجاحه في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وكشف مانشستر يونايتد عن ضم رونالدو عبر موقعه الرسمي بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب، ومع يوفنتوس، لكن دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونجح مانشستر يونايتد في حسم المفاوضات لصالحه قبل أيام قليلة على غلق موسم الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وكان ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، كشف عن نية رونالدو في الرحيل عن “السيدة العجوز” الأمر الذي دفع المدير الفني لاستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الغد في الدوري الإيطالي.

وكان كريستيانو رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وشارك في 292 مباراة سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 طوال تلك المسيرة حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.