عادل موسى: «الدلتا للتأمين» تحقق 31% نموا سنويا خلال الخمس سنوات الماضية

حققت شركة الدلتا للتأمينات العامة 153% نموا بحجم أقساطها خلال السنوات الخمس الماضية ؛ وبمعدل نمو سنوى تصل نسبته إلى 31%.

وقال الدكتور عادل موسى العضو المنتدب للشركة على هامش الحلقة الافتتاحية للنسخة الخامسة من ملتقى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين، إن الشركة شهدت 155% نموا بصافى فائض النشاط خلال السنوات الخمس الماضية وبمعدل نمو سنوي 31%، كما ارتفع صافى أرباح الشركة بنسبة 99% بمعدل سنوى 20%.

فى السياق ذاته؛ أشار موسى إلى أن الشركة تعتزم رفع رأسمالها المدفوع ليصل إلى 500 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه حاليا، موضحا أنه سام اعتماد الزيادة الحديدة بقيمة 100 مليون حنيه خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة.

وفيما يتعلق بأداء شركة الدلتا لتأمينات الحياة خلال السنوات الخمس الماضية ؛ لفت موسى إلى أن الشركة حققت 100% نموا بحجم الأقساط وبمعدل نمو سنوى 20% وبلغ نمو فائض النشاط 338% وبمعدل سنوى 68%.

كما حققت الشركة 346% نموا بالأرباح وبمعدل نمو سنوى 69%؛ وسجل إجمالى الاستثمارات 95% بمعدل نمو سنوى 20% .

وبحسب موسى ؛ ارتفع رأس مال الشركة بنسة 195% بمعدل سنة 39% ليصل لنحو 250 مليون جنيه حاليا مقابل 95 مليون عام 2018/2019.

فى سياق متصل ؛ نوه موسى إلى أن شركة الدلتا تعد الشركة الثانية فى السوق بعد شركة مصر للتأمين فى الحصول على شهادة الأيزو 9002 لسنة 2015 للجودة فى كافة للفروع التأمينية، فضلا عن كونها أول شركة فى السوق فى الحصول على شهادة الايزو فى الاستدامة وبيئة العمل.