عادل منير: وباء كورونا يرفع معدل الوفيات العالمى

قال الدكتور عادل منير رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة، إن معدل الوفيات ارتفع بنسبة 80% على مستوى العالم فى عام 2020 مقارنة بسنة 2019 بسبب تأثير وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضاف منير خلال المؤتمر العربي للاكتواريين، أن الأوبئة أصبحت تحديا كبيرا يؤثر على نشاط تأمينات الحياة.

وأكد على أهمية دور الخبير الاكتوارى فى دراسة آثار جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” سواء على المدى القصير أو متوسط الأجل.

واعتبر أنه لا تأمين بدون خبير اكتوارى نظرا لجهود الأخير فى دراسة المخاطر وترويضها وتغطيتها تأمينيا وتسعيرها.

وشدد منير على أهمية أن يتجاوز نشاط التأمين على الحياة تبعات فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ والتغلب على آثاره السلبية.